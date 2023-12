Wykryto ogromny transport rosyjskich pojazdów. Jest nagranie

Tymczasem na opublikowanych zdjęciach i filmach z miasta Dżankoj widoczny jest rosyjski sprzęt transportowany na pociągu w postaci systemów Zoopark 1-M, ciężarówek i wozów BMP lub MTLB. 1Ł219 Zoopark-1 to nowoczesny system radarowy dla artylerii, który zajmuje się wykrywaniem stanowisk ogniowych wroga, a w tym pozycji artylerii i moździerzy, wyrzutni rakiet taktycznych i systemów obrony powietrznej. Następnie oblicza trajektorie pocisków i koryguje siłę ognia własnej artylerii. Szacuje się, że jedno takie urządzenie może kosztować nawet 25 milionów dolarów.

Rosja obawia się ukraińskiej przeprawy Dniepru

Co ciekawe, już jesienią Ukraińcy publikowali filmy i zdjęcia z transportu sprzętu potrzebnego do budowy systemów przeprawy rzecznej, a także realizowali szkolenia z wykonywania zadań związanych z takimi misjami. Na razie nie pojawiły się informacje, że SZU je wykorzystują na froncie, ale to może oznaczać, że infrastruktura dostarczona z krajów NATO może być w użyciu w trakcie sezonu zimowego.