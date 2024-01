Wyślą do Europy 50 myśliwców F-35 z bronią jądrową

Pentagon oświadczył, że to kolejne ostrzeżenie dla Rosji, by nie próbowała użyć broni jądrowej na Ukrainie lub w ataku na kraje NATO. Plan zakłada jeszcze w tym roku wysłanie do bazy lotniczej Lakenheath w hrabstwie Suffolk w Wielkiej Brytanii aż 54 supernowoczesnych myśliwców F-35A, które zostaną przystosowane do przenoszenia na swoich pokładach taktycznej broni jądrowej B61-12.

Reklama

Maszyny mają nie tylko wzmocnić siły szybkiego reagowania NATO w Europie, ale również jest to wymowny gest w stronę Kremla, żeby władze Rosji nie próbowały użyć broni jądrowej, bo to skończy się adekwatną odpowiedzią. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że to pierwsze takie wydarzenie od 2001 roku, gdy USA wstrząsnęły zamachy terrorystyczne.