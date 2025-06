Wygląda na to, że wymiana broni między Pekinem, Moskwą i Pjongjangiem trwa w najlepsze. Siły rosyjskie już od pewnego czasu dysponują północnokoreańskimi pociskami Hwasong, rakietowymi niszczycielami czołgów Bulsae czy karabinami maszynowymi typu 73, a ostatnio w sieci pojawiły się też nagrania potwierdzające obecność na froncie w Ukrainie systemów artyleryjskich M-1989 Koksan kal. 170 mm - nie wspominając już nawet o żołnierzach, którzy masowo giną w wojnie Putina.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w zamian miał otrzymać od Rosji systemy obrony powietrznej, a mówiąc precyzyjniej co najmniej jeden zestaw Pancyr-S1 wraz z kluczowym systemem walki elektronicznej. Moskwa może też liczyć na wsparcie ze strony Chin, bo dosłownie w poniedziałek mogliśmy zobaczyć nagranie opublikowane przez prokremlowskie media, prezentujące chińską broń laserową Silent Hunter w rękach specjalnej grupy operacyjnej "Koczewnik" .

Ale to najwyraźniej jeszcze nie koniec zewnętrznej pomocy dla Kremla, bo dziś w sieci pojawiło się zdjęcie sugerujące, że rosyjscy żołnierze korzystają też z produkowanych w Korei Północnej lekkich moździerzy piechoty kal. 60 mm . Na fotografii widać lufę takiego działa oznaczoną koreańskimi napisami, oficjalnym emblematem Koreańskiej Ludowo-Demokratycznej Republiki Korei oraz instrukcjami dotyczącymi kąta strzału i typu amunicji - tabliczka umieszczona na systemie zaleca użycie pod kątem 45 stopni przy standardowych pociskach odłamkowych.

Ze zdjęcia wynika, że moździerz jest wykorzystywany na terytorium Rosji i choć rosyjskie władze nie odniosły się publicznie do pojawienia się tej północnokoreańskiej broni w ich rękach, fotografia wpisuje się w rosnącą liczbę dowodów na bezpośrednie transfery uzbrojenia z Pjongjangu do Moskwy. I wbrew pozorom nie są to najlepsze wieści dla Władimira Putina i nie chodzi tylko o fakt, że sprzęt tego rodzaju ma wiele wad, jak mały zasięg, niska celność czy brak możliwości prowadzenia ognia po torze płaskim.