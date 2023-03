Przy okazji dowiadujemy się, że ukraińska Komisja ds. Regulacji Stanu Komunikacji Elektronicznej (NCEC) podjęłą decyzję o zablokowaniu ponad 700 nielegalnych witryn hazardowych. Co ciekawe, lista obejmuje wiele rosyjskich i międzynarodowych kasyn online, w szczególności największą na świecie platformę pokera online Pokerstars.com, a także 1Xbet, MelBet, FonBet, FanSport, Joker, BetWinner i inne.

Niestety trudno obecnie ustalić, co jest powodem uznania części z nich za nielegalne, ale wcześniej przedstawiciele ukraińskiej administracji poinformowali, że za około 70 proc. rynku gier hazardowych w kraju stoją nielegalni operatorzy, z powodu których budżet państwa mógł stracić w ubiegłym roku ok. 12 miliardów hrywien, czyli 328 mln dolarów, z tytułu należnych podatków i opłat licencyjnych od legalnych firm hazardowych.

Jak podaje The New Voice of Ukraine, pomimo tej ogromnej liczby nielegalnych instytucji, Ukraina pozbawiła ostatnio licencjonowane marki prawa do odroczenia płatności podatków i zobowiązała wszystkich operatorów stacjonarnych gier hazardowych do uregulowania zaległości za poprzedni i przyszły rok w terminie 30 dni.



I choć w obliczu prowadzenia działań wojennych decyzja wydaje się zrozumiała, eksperci obawiają się, że większość legalnych operatorów gier hazardowych offline na Ukrainie będzie musiała zostać zamknięta z powodu tej decyzji rządu, co pozbawi pracy tysiące osób. Warto w tym miejscu dodać, że hazard był nielegalny w Ukrainie do 2020 roku, bo parlament zdelegalizował gry hazardowe po pożarze sali gier w Dnieprze z maja 2009 roku, w którym zginęło dziewięć osób.