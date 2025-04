Dzień Gwiezdnych Wojen. Lotnisko Chopina zaprasza do świata Star Wars

Już za kilka dni przypada finał święta fanów sagi Gwiezdne Wojny, czyli Star Wars Day pod hasłem May the 4th (nawiązującym do "Niech moc będzie z tobą"), który co roku odbywa się 4 maja. W tym roku do akcji dołączyło również Lotnisko Chopina w Warszawie.

Warto dodać, że międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen organizowany jest przez fanów sagi Star Wars na całym świecie od lat. Dzień 4 maja został wybrany ze względu na bliskie brzmienie fonetyczne fraz "May the Force be with you" i "May the 4th".