Jest to pierwsza fabryka w strefie przemysłowej Binh Duong, która ma zamiar działać całkowicie bez emitowania do atmosfery gazów cieplarnianych , a Lego twierdzi, że już na początku 2026 roku będą gotowi, aby tak działać.

Będzie to szósty na świecie i drugi w Azji zakład Lego, potrzebny, aby zasilić rosnące rynki Azji Południowo-Wschodniej.

Lego chce zaprzestać emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku , a nowa fabryka jest ważnym czynnikiem w tych staraniach. Do 2032 roku firma chce zmniejszyć emisję o 37%.

- Chcemy się tylko upewnić, że planeta, którą dzieci odziedziczą, gdy dorosną, będzie planetą, która nadal istnieje - powiedział dyrektor generalny Lego Niels Christiansen agencji Associated Press.

Małe kolorowe klocki produkowane są z plastiku na bazie ropy naftowej, a firma twierdzi, że zainwestowała ponad 1,2 miliarda dolarów na znalezienie alternatywy. Próbowano wykorzystywać przetworzone butelki, jednak plan się nie powiódł, bo po dwóch latach testów odkryto, że "materiał ten nie zmniejsza emisji dwutlenku węgla". Mimo wszystko Lego zobowiązało się, że do 2032 roku będzie produkować klocki w pełni ze zrównoważonych materiałów .

Do produkcji elementów klocków takich jak liście i inne akcesoria już teraz korzysta się z biopolipropylenu, czyli zrównoważonej i biologicznej odmiany polietylenu - tworzywa, z którego tworzy się również wiele produktów, np. opakowania produktów konsumenckich czy opony.

Kolorowe ziarna topią się w wysokiej temperaturze, po czym wprowadzane są do metalowych form. Fabryka do produkcji korzysta z pomocy robotów, które pracują z wysoką dokładnością, zarówno produkując, jak i pakując cegły. Lego zatrudni tysiące pracowników, wykwalifikowanych do obsługi tych maszyn.