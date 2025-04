Czy Ziemia stanie się fioletową planetą? Naukowcy ostrzegają przed zmianami

Dziś Ziemia kojarzy się z głębokim błękitem oceanów, ale miliardy lat temu jej wygląd był zupełnie inny. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Nagoi przeprowadzili symulacje, które wskazują, że od około 3 miliardów do 600 milionów lat temu oceany naszej planety były zielone . Stało się tak za sprawą wysokiego stężenia żelaza, które trafiało do mórz wraz z wodami spływającymi z kontynentów i wyrzutami z podwodnych wulkanów. Rozpuszczone jony żelaza pochłaniały światło niebieskie, podczas gdy sama woda pochłaniała czerwone, sprawiając, że dominowała barwa zielona.

Dodatkowo obecne w wodach sinice (cyjanobakterie) wytwarzały chlorofil oraz specjalne barwniki, które jeszcze skuteczniej wykorzystywały zielone światło do fotosyntezy. To dzięki nim energia słoneczna była wykorzystywana do rozkładu wody (tlenku wodoru) na tlen i wodór, uwalniając oba gazy do atmosfery. Według tego scenariusza ostatecznie tlen zaczął dominować, a reagując z żelazem rozpuszczonym w wodzie morskiej doprowadzał stopniowo do tego, że ocean stawał się niebieski.