Jak możemy przeczytać na łamach portalu Kyiv Post, powołującego się na materiały zgromadzone przez New York Times, na froncie można zaobserwować rosnące wykorzystanie przez Rosję motocykli, quadów i buggy do ataków na ukraińskie pozycje obronne. I nie powinno być to większym zaskoczeniem, bo już od pewnego czasu regularnie piszemy o Rosjanach ruszających na czołgi w "wózkach golfowych" czy "meleksach", czyli cywilnych chińskich pojazdach terenowych Desertcross 1000-3.

Pomysł jest taki, że tego typu rozwiązania potrafią szybko pokonywać otwarte przestrzenie, omijać przeszkody i unikać rozpoznania powietrznego łatwiej niż pojazdy opancerzone, które z miejsca stają się celem ataków dronów i artylerii. NYT cytuje nawet ukraińskiego oficera wojskowego porucznika Mychajło Hubickiego, który przyznaje, że takie formacje faktycznie szybko się poruszają, rozprzestrzeniają i łatwo manewrują, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z kolejną odsłoną "maszynki do mielenia mięsa".