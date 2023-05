Zaczną bombardować Rosję? Wielka Brytania chce dać Ukraińcom superbroń

Według informacji dziennika "The Washington Post" Londyn mocno naciska na prezydenta USA, aby wreszcie zapalił "zielone światło" do atakowania celów na terenach zajmowanych przez Rosjan. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii jest gotowe dostarczyć dla walczącej Ukrainy pociski o zasięgu nawet 300 kilometrów. Decyzja w tej sprawie podobno jeszcze nie została podjęta, ale Brytyjczycy są coraz bardziej zdeterminowani. Wszystko wskazuje na to, że może chodzić o pociski manewrujące "Storm Shadow".



Zdjęcie Pocisk "Storm Shadow" ma zasięg do 300 kilometrów i trafia z cele z precyzją 1-3 metrów / 123RF/PICSEL

Storm Shadow - broń, która może wpłynąć na przebieg wojny

Storm Shadow (SCALP-EG) to taktyczny, konwencjonalny pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia dalekiego zasięgu o niskiej wykrywalności. Ma 5 metrów długości, 63 centymetry szerokości i waży 1 300 kg (masa głowicy wynosi 450 kg). Jego napędem jest silnik turboodrzutowy, który pozwala rozpędzić pocisk do prędkości 1000 km/h. Rakieta leci nisko nad ziemią na wysokości zaledwie 40 - 150 m.

Storm Shadow bez problemu trafia w cele oddalone o 300 km, a niektóre wersje pocisków mogą mieć zasięg nawet 500 kilometrów. Pocisk naprowadzany jest w pełni autonomicznie, wykorzystując między innymi systemy GPS i TERPROM. Precyzja trafienia to imponujące 1 - 3 metry.

Tuż przed osiągnięciem celu z głowicy rakiety odpada pokrywa zasłaniająca kamerę termowizyjną o wysokiej rozdzielczości. To pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne uderzenie we wrogi obiekt. Głowica Storm Shadow ma dwa stopnie. W momencie uderzenia najpierw wypalany jest otwór (np. w pancerzu pojazdu dowodzenia), przez który wlatuje druga część głowicy. I dopiero wtedy cała energia pocisku jest wykorzystywana do zniszczenia celu.



Czy pociski dalekiego zasięgu zatrzymają Rosję?

Ukraina od samego początku rosyjskiej inwazji wręcz błaga o zachodnie pociski dalekiego zasięgu. Dzięki nim Kijów mógłby uderzyć w rosyjskie centra dowodzenia, magazyny paliwa i amunicji, które są umieszczone za linią frontu. W tej chwili armia najeźdźców może bezkarnie bombardować największe ukraińskie miasta, ale adekwatna i bolesna dla Rosjan odpowiedź Ukraińców jest niemożliwa.

Amerykanie bardzo się boją przekazać Ukrainie pociski dalekiego zasięgu. Twierdzą, że z zemsty za bombardowanie przez Rosjan miast władze w Kijowie zechcą zrobić to samo Rosji. To może z kolei według Waszyngtonu doprowadzić do użycia przez Moskwę broni atomowej i wywołać Trzecią Wojnę Światową.