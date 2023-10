Żelazna Kopuła broni dziś Izraela. Może ją dostać Polska

Co czyni Żelazną Kopułę tak dobrą?

Izraelski premier Benjamin Netanjahu powiedział w wywiadzie dla The Wall Street Journal, że przez cały okres służby, baterie Żelaznej Kopuły zestrzeliły 95% rakiet, które leciały w stronę Izraela ze strefy Gazy bądź Libanu. System składa się z trzech podstawowych elementów: radaru wykrywania i śledzenia EL/M-2084, system zarządzania walką i kontroli uzbrojenia oraz wyrzutni pocisków Tamir. Radar wykrywa nadlatujące cele i zapewnia naprowadzanie pocisku w połowie kursu. Dzięki antenie fazowej (AFAR) i dwuwymiarowemu skanowaniu elektronicznemu EL/M-2084 wykrywa aż do 1100 obiektów.

Bateria Żelaznej Kopuły składa się z od 3 do 4 wyrzutni. Każda ma 20 pocisków Tamir, przystosowanych do zwalczania pocisków rakietowych krótkiego zasięgu i pocisków artyleryjskich wystrzelonych z odległości do 70 kilometrów od miejsca baterii. Co ciekawe jednak Żelazna Kopuła dopiero niedawno otrzymała możliwość niszczenia dronów.