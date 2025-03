Podczas wieczornego wystąpienia po ważnym spotkaniu w siedzibie najwyższego dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, które pełni rolę centrum dowodzenia i kontroli operacji wojskowych kraju, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o zakończonych sukcesem testach nowego drona dalekiego zasięgu. Tego rodzaju jednostki są wykorzystywane do strategicznego atakowania celów głęboko na terytorium Rosji, a ich cele obejmują instalacje wojskowe typu lotniska, rafinerie ropy naftowej oraz węzły logistyczne.

I chociaż Ukraina z wiadomych względów nie podaje więcej szczegółów na temat specyfikacji drona, to warto pamiętać, że już informacje z grudnia 2024 roku o dronach LORD charakteryzujących się zasięgiem 2000 km odbiły się szerokim echem wśród rosyjskich obserwatorów wojskowych .

Prace nad dronami dalekiego zasięgu zdolnymi dosięgnąć Moskwy trwają jednak od pierwszych miesięcy wojny , o czym w jej pierwszą rocznicę Rosjanie mogli się przekonać na własnej skórze. Ukraińcy przeprowadzili wtedy duży atak dronowy na terytorium Rosji, a uwagę przykuła szczególnie jedna maszyna, która rozbiła się ok. 100 km od Moskwy.

W odpowiedzi na trwający konflikt i zmieniające się realia pola walki, ukraiński rząd postawił sobie ambitny cel wyprodukowania co najmniej 30 tys. dronów dalekozasięgowych do końca 2025 roku. Ogłoszenie o zakończeniu testów nowego drona o zasięgu 3000 km, zbiegło się zaś z planem armii Stanów Zjednoczonych, która zamierza testować drony dalekozasięgowe opracowane przez Ukrainę (amerykańska jednostka Defense Innovation Unit (DIU) przyznała kontrakty czterem ukraińskim producentom), co świadczy o rosnącej międzynarodowej współpracy w dziedzinie technologii obronnych.