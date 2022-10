Po ataku Rosji na Ukrainę wojna powoli całkowicie niszczy Ukrainę, ale także dotknęła samych Rosjan. Dramatyczna ucieczka młodych mężczyzn w wieku poborowym z Rosji za granicę pokazuje, że nikt nie może czuć się bezpiecznie. Mimo tego poparcie dla Putina i agresji na Ukrainę jest zadziwiająco wysokie. Aby zrozumieć ten niezwykły fenomen trzeba obejrzeć to, co tworzy rosyjska, oficjalna propaganda Kremla. To ona wpływa na stan umysłu przytłaczającej większości Rosjan, a właśnie otworzyła nowy front propagandowy. Wrogiem w propagandzie już nie jest sama Ukraina, ale "zgniły Zachód", który zamiast wolności oferuje zgniliznę i upadek. Pokazuje to najnowszy klip wideo, który szturmem podbija rosyjskie media społecznościowe.

Ucieczka do USA? Najgorszy z błędów

Cel propagandy jest oczywisty: zakpić z ludzi szukających "wolności" w Stanach Zjednoczonych i próbujących wyjechać z kraju, skoro tak naprawdę mogą jej zaznać tylko w Rosji. Na początku krótkiego klipu wideo widzimy rosyjskie małżeństwo z nastoletnim synem, które na pokładzie samolotu cieszy się z tego, że leci do wymarzonego USA, kraju wolności i ogromnych możliwości.



Zdjęcie Rosyjska rodzina popełnia "błąd życia" i ucieka do USA tam szukając prawdziwej wolności. W klipie propagandowym na pokładzie samolotu ma próbkę tej "amerykańskiej wolności". / Twitter

Ale już po chwili przychodzi pierwsze uderzenie. Siedząca naprzeciwko nich pozornie sympatyczna dziewczyna ku przerażeniu Rosjan okazuje się być lesbijką. W rosyjskiej propagandzie wynoszona pod niebiosa jest czystość i tradycyjne wartości związane z prawosławiem, a środowisko LGBT jest pokazywane jako element zepsutego Zachodu (działacze środowisk LGBT muszą się liczyć z tym, że w każdej chwili mogą w Rosji trafić do więzienia). Rosyjska propaganda nie ma wątpliwości - USA to zgnilizna moralna. Rosjanin na pokładzie samolotu zaczyna być przerażony, a to i tak jest dopiero początek.



Wegetarianizm? Pomysł diabła

W kolejnej scenie klipu widzimy Rosjanina, który chce wziąć do ust kawałek mięsa na widelcu, ale zostaje natychmiast skarcony przez stewardesę. "Pan wybaczy, ale pasażer z tyłu jest wegetarianinem i czuje się niekomfortowo, kiedy ktoś je obok mięso" - mówi uśmiechając się stewardesa. Rosyjska para nie może uwierzyć w to, co się dzieje.



Zdjęcie Zachód niesie z sobą tylko szaleństwa. Jednym z nich według propagandy Kremla są specjalne przywileje dla wegetarian. / Twitter

Przywileje dla Afroamerykanów? Dowód upadku USA

Autorzy propagandowego klipu postanowili pokazać Rosjanom "prawdę" o dyskryminowaniu w USA białych w imię politycznej poprawności. W kolejce do pokładowego WC bezczelnie na pierwsze miejsce wpycha się czarnoskóry Amerykanin. Dwóch innych pasażerów o białym kolorze skóry klęka przed nim i prosi o wybaczenie.



Zdjęcie Biali muszą klękać przed czarnymi. Rosyjska propaganda stara się pokazać USA jako kraj, w którym Rosjanie mogą czuć się upokarzani / Twitter

Czyste, rodzinne wartości kontra "świat diabła"

Propaganda rosyjska przedstawia kraje zachodnie jako niszczące tradycyjną rodzinę i promujące "bezdzietne szaleństwo". W klipie wideo wyprodukowanym przez kremlowskich propagandzistów następuje scena, która przelewa czarę goryczy dla rosyjskiego małżeństwa. Stewardesa prosi ich o to, aby przesiedli się z nastolatkiem do przedniej części samolotu, gdyż z tyłu jest para nie lubiąca dzieci i obecność ich syna w pobliżu "narusza ich strefę komfortu". Rosjanie już wiedzą, że lecąc do USA z kraju prawdziwej wolności (Rosja) popełnili największy błąd w życiu.



Ostatnia scena klipu propagandowego Kremla zadziwia. Samolot spada w dół, gdyż prawdopodobnie został przejęty przez czarnoskórego terrorystę, choć tego możemy się jedynie domyśleć. Przerażeni Rosjanie z nałożonymi kamizelkami ratunkowymi krzyczą w rozpaczy "Wybacz Matko Rosjo, ale... my wracamy!". Cały film do obejrzenia poniżej.



Wrogiem "zgniły Zachód"!

Ten film może niektórych z nas śmieszyć, ale w Rosji znaczna część społeczeństwa tezy propagandy o zgniliźnie Zachodu zagrażającej "czystej Matce-Rosji" i potrzebie prowadzenia z nim "świętej wojny" traktuje ze śmiertelną powagą. W mediach Kremla wrogiem głównym od dawna nie jest Ukraina, ale szatański Zachód. To on prowadzi wojnę z czystą Rosją "rękami Ukraińców". W rzeczywistości stan umysłu Rosjan popierających Putina znacząco odbiega od tego, co mogliśmy obejrzeć w powyższym klipie. Jest gorzej.

Aby zrozumieć zwolenników robienia porządku z mackami zachodniego świata trzeba obejrzeć wystąpienie rosyjskiego aktora podczas wiecu na Placu Czerwonym w Moskwie, który wyjaśnił zwolennikom Putina sens "świętej wojny" z Zachodem. Jego fragment zamieścił rosyjski youtuber Wiaczesław Zarutskij, który uciekł do Polski i - jak sam tłumaczy - prowadzi misję ujawniania prawdy o Rosji. W materiale "Państwo handluje owcami za mężczyzn" ok. czwartej minuty można zobaczyć, jak wygląda stan umysłu Rosjan domagających się ostatecznego rozprawienia się z "zachodnią zgnilizną moralną" w świętej wojnie. I jest to obraz przerażający, który dla wielu osób może się kojarzyć z tym, co znamy z czasów hitlerowskich Niemiec.



Wideo youtube

Rosyjska propaganda jest kluczem do zrozumienia tego, jak większość Rosjan postrzega świat, jaki jest ich stan umysłu i dlaczego w tym kraju nie ma praktycznie żadnych protestów. Co prawda po serii ostatnich rosyjskich porażek poparcie dla Putina minimalnie spadło (z 83 do 77 proc. - Centrum Analiz Jurija Lewady), ale i tak utrzymuje się na imponująco wysokim poziomie. Walka z LGBT, zwodniczym wegetarianizmem i oszukańczą "poprawnością polityczną" to coś więcej niż "operacja specjalna przeciwko złym, faszystowskim rządom" w Ukrainie. To "święta wojna" z całym, liberalnym Zachodem.