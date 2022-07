Złap mnie, jeśli potrafisz. Pierwszy na świecie dron sterowany laserowo

Systemy antydronowe najczęściej opierają się na zakłócaniu łączności między dronem i jego operatorem albo systemem GPS, odbierając kontrolę nad jednostką czy też uniemożliwiając kontynuowanie zaprogramowanej wcześniej misji - jeśli jednak komunikacja odbywa się laserowo, jak w przypadku rozwiązania brytyjskiej firmy o nazwie QinetiQ, systemy antydronowe stają się bezradne.



Drony będą w przyszłości sterowane laserowo?

I nie mówimy tu wcale o technologii przyszłości, bo przedsiębiorstwo przeprowadziło właśnie udaną demonstrację terenową Free Space Optical Communications (FSOC), w ramach której operator naziemny na żywo sterował bezzałogowym systemem powietrznym (UAS), przesyłając polecenia sterujące i odbierając informacje z czujników i platformy.



W przeszłości sterowanie bezzałogową platformą powietrzną było możliwe dzięki wykorzystaniu technologii częstotliwości radiowych (RF), które są podatne na wykrywanie i zakłócenia. To była zaś udana demonstracja zintegrowanego systemu FSOC jako środka działania w trudnym środowisku RF, gdzie istnieje potrzeba bezpiecznych, tajnych operacji czytamy na stronie firmy.

Jak podkreśla QinetiQ, FSOC zapewnia bardzo dużą przepustowość i bardzo niskie prawdopodobieństwo wykrycia komunikacji, a co za tym idzie taki sygnał jest praktycznie niemożliwy do przechwycenia.



Co więcej, stacja naziemna jest niewielkich rozmiarów, więc nie ma też problemu z mobilnością całego systemu - pytanie tylko, jak z jego zasięgiem i działaniem w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych.

Podczas prezentacji niebo było idealne, tymczasem w warunkach wojennych drony często muszą mierzyć się z dymem, zapyleniem i innymi trudnościami, a co więcej wiele wskazuje na to, że dron musi pozostawać w zasięgu wzroku stacji nadawczej, co znacznie ogranicza możliwości stosowania FSOC. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać, aż QinetiQ zdecyduje się podać więcej szczegółów specyfikacji systemu.