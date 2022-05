Wcześniej wojsko ukraińskie wyeliminowało okręt desantowy typu Serna z przeciwlotniczym systemem rakietowym Thor.

Dwa Raptory przybyły w to miejsce, aby ewakuować rannych i dostarczyć nową rotację rosyjskiego wojska na wyspie - one również zostały zniszczone. Jedną z zatopionych łodzi była ulubiona łódź paradna Putina.

Jako jedyna była pomalowana na biało. Pozostałe łodzie tego typu posiadają kamuflaż wojskowy. Na jej pokładzie prezydent Rosji brał udział w kilku paradach wojskowych w Petersburgu i Sewastopolu.

Reklama

Od początku wojny Ukraińcy niszczą rosyjskie statki i łodzie Floty Czarnomorskiej. Zapewne z braku czarnomorskich Raptorów, Rosjanie byli wcześniej zmuszeni do wykorzystania łodzi paradnej Putina.

Zdjęcie Niedaleko Wyspy Wężowej zniszczono dwie rosyjskie łodzie typu Raptor / Zrzut ekranu/ Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhny / materiały prasowe

Na początku wojny Flota Czarnomorska Federacji Rosyjskiej miała siedem takich łodzi.

Wcześniej 22 marca, ukraińskim żołnierzom pułku Azowskiego niedaleko Mariupola udało się zatopić jedną z łodzi tego typu, gdy próbowano wysadzić rosyjskie wojsko na brzeg.

Według ukraińskich źródeł do tej pory zniszczonych zostało już 12 okrętów i łodzi armii rosyjskiej.

Co potrafi Raptor?

Raptor jest rosyjską szybką przybrzeżną łodzią patrolową oznaczoną formalnie jako Projekt 03160. Maszyny budowane są w stoczni Pella w mieście Otradnoje w obwodzie leningradzkim, niedaleko Petersburga.

Łódź została włączona do rosyjskiej służby w 2015 roku. Waży około 23 tony, przy długości prawie 17 m, szerokości ponad 4 m i wysokości 3,5 m. Posiada dwa silniki wysokoprężne Caterpillar C18 ACERT o mocy 845 kilowatów każdy. Napędem są również dwie dysze wodne Kamewa 36A3 HS. Łódź osiąga prędkość do 48 węzłów (89 km/h). Zasięg wynosi do 560 km, przy prędkości 37 km/h.

Zdjęcie Łódź typu Raptor to jedna z najnowocześniejszych łodzi w rosyjskiej marynarce / Andrewrabbott/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International / Wikipedia

W skład uzbrojenia wchodzi moduł bojowy "Uprava-Kord", który składa się z karabinu maszynowego 14,5 mm "KPVT", stabilizowanego żyroskopowo modułu optoelektronicznego (GOEM) i systemu kierowania ogniem. "Uprava-Korda" jest w stanie wykryć cele na tle interferencji, obliczyć trajektorię celu oraz dostosować ogień, biorąc pod uwagę korektę czynników zewnętrznych. Zasięg wykrywania celu wynosi do 3 km, a zasięg obserwacji to 2 km.

Na pokładzie tej łodzi znajdują się także dwa karabiny maszynowe PKP Pecheneg kalibru 7,62. Łódź obłożona jest panelami pancernymi klasy GOST 5 i 5a, posiada również szyby kuloodporne o grubości 39 mm.

Przeznaczone są przede wszystkim do patrolowania wód, operacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz przenoszenia wojsk w strefie przybrzeżnej w maksymalnej odległości do 160 km od bazy. Mogą być także częścią większego okrętu desantowego, wówczas znajdują się w komorach dokujących lub na pokładzie.

Do pozostałych przeznaczeń Raptora zalicza się także pomoc w ochronie granicy, obronę baz morskich, zapewnienie bezpieczeństwa statków na niechronionych redach oraz wykrywanie, przechwytywanie i zatrzymywanie małych celów.

Ponadto mogą zapewnić szybkie dostarczenie grup z bronią i sprzętem (do 20 osób) oraz mogą transportować jednostki specjalnego przeznaczenia.

Według oficjalnych danych, przed wojną, armia rosyjska posiadała 12 łodzi typu Raptor, z czego cztery są zniszczone, a jedna łódź jest uszkodzona.

Tego rodzaju okręty mają wszechstronne zastosowanie, ich utrata może Rosję szczególnie zaboleć.