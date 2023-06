Taktyczna katastrofa

Nagrania pokazują, że standardowe ataki za pomocą prostych dronów kamikadze to największy koszmar dla kierowców rosyjskich pojazdów. Wydaje się wręcz, że ukraińscy operatorzy mogą wręcz bezkarnie latać nad ważną drogą. Jest to wręcz absurdalne, biorąc pod uwagę, że jest to ważny odcinek dla obrony rejonów na północ od Bachmutu.

Logika nakazywałaby postawienie na niej systemów zakłócania pracy wrogich dronów, aby uniknąć takich sytuacji. No ale jak wiemy, Rosjanie na froncie często mają problem z logicznym myśleniem. Tylko czekać aż okaże się, że Ukraińcy dokonają ataku niedaleko Berchiwki czy Dubowo-Wasyliwki.

Zdjęcie Do tak kluczowych ataków Ukraińcy wykorzystali klasyczne "drony kamikadze", czyli amunicję krążącą stworzoną na bazie materiałów wybuchowych np. głowic granatników, przyczepionych do zwykłych dronów komercyjnych / @Jesuitchild / Twitter

Walki o Bachmut wciąż trwają

Kilka dni temu Grupa Wagnera opublikowała informacje, wedle której Rosjanie mieli zająć już praktycznie całe miasto. Ukraińcy zapewniają zaś, że część oddziałów cały czas znajduje się jeszcze na południowych rogatkach Bachmutu. Pewne jest, że znaczna część działań przeszła już na okolice miasta.

Najnowsze wieści wskazują, że Rosjanie zahamowali bezpośrednie ataki na rzecz męczenia Ukraińców ogniem artylerii. Według ukraińskiego generała Ołeksandr Syrskij to tylko cisza przed burzą, gdzie Rosjanie próbują zdobyć lepsze pozycje i wyjść z kolejną inicjatywą ataku. Nieoficjalnie mówi się także o tym, że żołnierze Grupy Wagnera wycofują się z miasta, a na ich pozycje wchodzą oddziały armii regularnej, bądź milicji z Donieckiej Republiki Ludowej.

W tym samym czasie swoje działania wokół miasta mieli zahamować sami Ukraińcy, skupiając się także na ostrzeliwaniu ogniem artylerii czy zakłócaniem linii zaopatrzenia, jak właśnie atakowaniem transportów na drodze E40. Ma to być wynik skupienia się na "innych ważnych zadaniach" jak wskazał Syrskij. W tej nagłej ciszy na froncie wykorzystanie przez Ukraińców dronów kamikadze jest standardowym procederem, który wywołuje u Rosjan ból głowy.