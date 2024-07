Według oświadczenia Brytyjskiego Ministerstwa Obrony żołnierze tamtejszych sił zbrojnych testowali nowatorskie umundurowanie wyposażone w kolejną generację tzw. technologii ubieralnej, czyli różnorodnych urządzeń, które można nosić na ciele.

Głównym zadaniem nowoczesnego sprzętu jest poprawa świadomości sytuacyjnej i szybkości podejmowania decyzji przez żołnierzy. Ma to być osiągnięte dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów zbierających i prezentujących dane w czasie rzeczywistym.

Z jakich sensorów składa się system?

Jednym z kluczowych elementów testowanego wyposażenia piechoty są czujniki wykrywające napromieniowanie wiązką lasera, które są już od dawna wykorzystywane między innymi w czołgach. Przykładem jest tutaj polski system OBRA-3, który montowany jest choćby na KTO Rosomak, czy PT-91 Twardy. Brytyjski system ma ostrzegać żołnierzy namierzonych w ten sposób przez przeciwnika. Bronią, która wykorzystuje tego rodzaju naprowadzanie, są między innymi niektóre bomby, czy precyzyjna amunicja artyleryjska.

Nowa technologia dla brytyjskiej armii nie składa się jednak tylko z elementów noszonych przez żołnierzy, ale także m.in. z systemów detekcji termicznej montowanych na dronach, które mają ułatwić prowadzenie rozpoznania i identyfikacji przeciwników. Wspierać je mają różnorodne sensory naziemne, które w założeniu mają za zadanie wykrywać ruch przeciwnika i bezpośrednio informować o tym połączonych z nimi użytkowników poprzez noszone przez nich urządzenia. Ma to zapewnić doskonałą orientację brytyjskich żołnierzy na polu walki i "bycie zawsze o jeden krok do przodu".

Cały system jest standaryzowany i posiada możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb i preferencji. Sprzęt można dopasować do rodzaju pełnionej misji, tak, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał.

Jakie są główne korzyści z tego typu technologii?

System posiada zunifikowane narzędzia do wizualizacji danych, czujniki, a także daje użytkownikom stały dostęp do najnowszych informacji wywiadowczych. Ćwiczenia z wykorzystaniem nowatorskiego sprzętu, w których brali udział brytyjscy żołnierze, pokazały, że nawet niewielkie zmiany w taktyce połączone z wykorzystaniem tej technologii mają bardzo pozytywne skutki.

Nowe systemy ułatwiają szybsze i lepsze podejmowanie decyzji, pozwalając żołnierzom przechytrzyć i wymanewrować przeciwnika. Dane otrzymywane w czasie rzeczywistym zapewniają kompleksowy obraz okolicznych działań, pokazując m.in. lokalizację sojuszników i wrogów. Dodatkowo możliwość przesyłania danych, w tym zdjęć i wideo w pełnym ruchu, zapewnia wszystkim jednostkom dostęp do kluczowych informacji o przebiegu misji, poprawiając ogólną koordynację pododdziałów.

Patrząc na funkcje oferowane przez ten system, można zauważyć, że jest to swoista próba przeniesienia systemów typu BMS do pojedynczych żołnierzy piechoty. Do tej pory tego typu rozwiązania stosowano m.in. w pojazdach opancerzonych. Wyposażenie w niego pododdziałów piechoty może być prawdziwą rewolucją na polu walki.