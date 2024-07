Zostanie prawdziwym królem mórz. P-8 Poseidon wyposażony w LRASM

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych od dawna zabiegała o zintegrowanie rakiety dalekiego zasięgu do niszczenia wrogich okrętów i wygląda na to, że już niebawem będzie to możliwe, a przynajmniej w przypadku samolotów P-8 Poseidon. To opracowany przez Boeinga morski samolot patrolowy bazowania lądowego, będący zmilitaryzowaną wersją maszyny pasażerskiej Boeing 737, przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych (Anti-Submarine Warfare) i nawodnych oraz do celów ratowniczych.

To rozwiązanie, z którego poza Stanami Zjednoczonymi korzystają także Indie, Australia, Wielka Brytania, Niemcy i Norwegia, a w przyszłości zasili ono również armie Nowej Zelandii i Korei Południowej. Głównym narzędziem pracy samolotu jest radar AN/APY-10 (AN/APS-137D (V)5), który ma możliwość jednoczesnego śledzenia do 256 celów, wykrywania i śledzenia peryskopów okrętów podwodnych w odległości do 60 km, klasyfikacji celów, mapowania terenu, rozpoznawania i sporządzania obrazów obiektów brzegowych, pełniąc również rolę radaru nawigacyjnego i pogodowego.

Radar to nie wszystko. P-8 Poseidon dostanie LRASM

Poseidon ma na wyposażeniu również dwie automatyczne, obrotowe wyrzutnie boi sonarowych wyrzucanych do morza, a otwarta architektura umożliwia dość swobodną konfigurację systemów dopasowaną do wymagań potencjalnych nabywców samolotu oraz jego dalsze modyfikacje. I tak, jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w ramach programu Broad Area Maritime Surveillance Poseidon ma być przystosowany do współpracy z bezzałogowymi systemami latającymi Northrop Grumman MQ-4C Triton, czyli morską wersją MQ-4 Global Hawk), a teraz dowiadujemy się o postępach trwającej integracji z AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM).