Zrzucili „balony Mołotowa” na superczołg Putina. Z T-90M został wrak

Widać, że pierwszy balon nie mógł spalić czołgu. Ukraińcy musieli się wycofać i prawdopodobnie dopiero po dłuższym czasie, nawet po kilku dniach, mogli znów spróbować go zniszczyć. Drugi dron z balonem trafił we właz, rozprowadzając ogień, który pomógł w destrukcji T-90M. Prawdopodobnie obok specjalnych balonów, Ukraińcy do dobicia czołgu wykorzystali jeszcze pociski czy ogień artylerii.



"Balony Mołotowa". Stara broń w nowym wydaniu

Nazwa "balony Mołotowa" odnosi się oczywiście do sławetnych "koktajli", czyli butelek wypełnionych łatwopalnym płynem, które dzięki specjalnemu zapalnikowi rozprowadzają ogień po rozbiciu. Ironią jest, że nazwę "koktajl Mołotowa" rozpowszechnili Finowie podczas wojny fińsko-radzieckiej, używając ich na masową skalę do niszczenia rosyjskich czołgów. Jak widać, stara metoda dalej ma swoje zastosowanie.

Zdjęcie Ukraińcy wykorzystują "koktajle Mołotowa" do walki od początku konfliktu. To popularna broń, która jest niezwykle prosta w produkcji. Mimo że swoje korzenie ma w wojnie domowej w Hiszpanii lat 30., spopularyzowana została przez Finów w czasie wojny fińsko-radzieckiej. To oni nadali tę nazwę, odnoszącą się do nazwiska ówczesnego ministra spraw zagranicznych ZSRR, wyśmiewając jego lekceważące podejście do Finlandii. Idąc tym tropem, rozwiązanie z nagrania można nazwać, chociażby "balonami Ławrowa"

Trudno powiedzieć, jaką substancję użyli Ukraińcy w swoich balonach. Wykorzystuje do tego zapalnik chemiczny, który nie wymaga podpalenia przed uderzeniem. Co ciekawe Ukraińcy pokazywali już swoje prace nad użyciem komercyjnych dronów do zrzucania tradycyjnych "koktajli Mołotowa".

Wideo youtube

Kolejny T-90M padł w Ukrainie. To już prawdziwa katastrofa

Według portalu Oryx jest to 11 zniszczony T-90M w Ukrainie. Dodając do tego ciężkie uszkodzenia czy przechwycenia, Rosjanie stracili już 18 tych maszyn. Biorąc pod uwagę, że mówimy to czołgu, który według rosyjskiej propagandy powinien być niezniszczalny, nie jest to obiecująca statystyka dla Kremla.

Zdjęcie T-90M to rozwinięcie standardowego czołgu T-90. Wyposażony jest w ulepszoną armatę 125-mm 2A46M-4 i pancerz reaktywny Relikt. Przy tym silnik V-92S2F o mocy 1130 koni mechanicznych ma umożliwiać mobilność na poziomie starszych T-90. Mimo tych zapewnień T-90M nie spełnia oczekiwań w Ukrainie

Oczywiście już od dłuższego czasu wiadomo, że ten "cudny czołg Putina" to zwykły złom. Pisaliśmy już o tym, że po ukraińskiej analizie T-90M okazał się konstrukcją z lat 70., mimo bycia nowszym niż T-14 Armata. Jednak kolejne straty tej maszyny są wręcz karykaturalne nawet jak na standardy rosyjskiej armii.

Warto podkreślić, że teraz nawet zarysowanie T-90M przyprawia rosyjskich wojskowych o palpitacje serca. Produkcja tych czołgów jest niezwykle długa, szczególnie w obliczu zachodnich sankcji. T-90M w dużej mierze bazuje na komponentach z zagranicy, co jeszcze bardziej spowalnia tworzenie każdego egzemplarza.

Zdjęcie Ze względu na brak zachodniej elektroniki, obecnie T-90M może być pozbawiony nowoczesnych celowników Sosna-U, mających wyróżniać najnowocześniejsze rosyjskie konstrukcje / Wikipedia

Mimo tego Rosjanie zapewniają, że stale tworzą kolejne superczołgi, a w styczniu 2023 roku kolejne modele wyjechały z fabryki na front. Prawdopodobnie są jednak pozbawione niektórych elementów jak nowoczesne celowniki i elektronika, aby ograniczyć koszty. A obecnie to jeden z priorytetów Rosjan. Koszt jednego takiego T-90M to około 4,5 miliona dolarów. Wyobraźcie sobie więc, jak muszą czuć się na Kremlu, gdzie Ukraińcy chcą niszczyć ich superczołg takimi "balonami Mołotowa".