Kiedy jest Black Friday 2022?

Black Friday w 2022 roku wypada 25 listopada. Niewykluczone, że sklepy wykorzystają ten moment, aby zorganizować Black Weekend, kończący się w poniedziałek, kiedy to będzie Cyber Monday. Czeka nas zatem kilka dni wypełnione ciekawymi ofertami. Nie znaczy to jednak, że każda z proponowanych cen będzie adekwatna i uczciwa - na zakupy podczas tego wydarzenia należy wybrać się z dozą ostrożności i rozwagi. Ceny produktów warto sprawdzić też odpowiednio wcześniej, aby nie dać się nabrać na fałszywe promocje na Black Friday.

Black Friday i Black Week to dobry moment na to, aby zastanowić się nad nieco droższymi zakupami obejmującymi elektronikę i zastąpić stary telefon nowym smartfonem. Oto kilka propozycji, na które warto zwrócić uwagę w 2022 roku.

W Black Friday 2022 nie trzeba szaleć. Może solidny POCO M5s?

Zdjęcie POCO M5s / mi-store.pl / Informacja prasowa

POCO M5s ma 6,43-calowy wyświetlacz Full HD+ AMOLED oraz procesor MediaTek Helio G95. Jego baterię o pojemności 5000 mAh możemy naładować z prędkością 33 watów. Do dyspozycji mamy 3 aparaty - z czego główny ma aż 64 MP. Szerokokątny 8 MP ma kąt widzenia 118 stopni. Jest też 2 MP makro oraz 2 MP głębi. Przedni aparat ma 13 MP. Telefonem obsłużymy Bluetootha 5.0, NFC oraz WiFi. Jest też wodoszczelny i posiada głośniki stereo oraz czytnik linii papilarnych. POCO M5s dostępny jest z Androidem 12 z nakładką MIUI 13.

To najtańsza propozycja na liście. Premierowo kosztował 1099 zł w wersji 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wbudowanej, jednak w Black Friday warto wypatrywać tańszych ofert.

OnePlus Nord 2T 5G w promocji na Black Friday 2022. Płynny i działa długo na jednym ładowaniu

Wideo youtube

OnePlus Nord 2T ma 6,34-calowy wyświetlacz Fluid AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ekran jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5. W środku telefonu znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 1300. Jego główny aparat ma aż 50 MP. Poza tym jest też 8 MP ultraszerokokątny oraz 2 MP monochromatyczny. Przedni aparat ma z kolei 32 MP. Tylnym aparatem zrobimy 10-krotny zoom cyfrowy. Wykorzystamy także optyczną i cyfrową stabilizację obrazu. Nagramy nim wideo w jakości UHD 4K.

Telefon ma baterię o pojemności 4500 mAh, a naładujemy ją szybko dzięki funkcji szybkiego ładowania SuperVOOC 80 W. Obsłuży 5G, Bluetooth 5.2, NFC oraz Wi-Fi. Czytnik linii papilarnych znajduje się w ekranie, ale telefon posiada też skaner twarzy. OnePlus Nord 2T odtworzy dźwięk głośnikami stereo. Jest wodoszczelny. Obsługuje dual SIM. Dostępny jest z Androidem 12.

Bardzo dobre zdjęcia i długie wsparcie. Google Pixel 6a 5G poleca się na Black Friday 2022

Wideo youtube

Google Pixel 6a ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1-cala, jest to więc najmniejszy z proponowanych w ramach tej listy telefonów (biorąc pod uwagę rozłożonego Samsunga). W telefonie umieszczono dwurdzeniowy procesor Google Tensor oraz czip Titan M2.

Google Pixel 6a ma dwa tylne aparaty - główny 12.2 MP oraz 12 MP ultraszerokokątny. Pixele są znane z dobrej jakości zdjęć, jest to więc poważny kandydat dla tych, którym szczególnie na tym zależy. W przypadku zdjęć nocnych pomoże funkcja Night Sight. Do dyspozycji mamy także technologię Real Tone oraz funkcję rozmycia tła w zdjęciach portretowych. Nagramy nim filmy w jakości UHD 4K do 60 kl./s.

Baterię o pojemności 4410 mAh naładujemy dość szybko, dzięki funkcji szybkiego ładowania Fast Charge.

Obsłuży Bluetootha 5.2, Wi-Fi, NFC oraz 5G. Posiada czytnik linii papilarnych w ekranie oraz głośniki stereo. Telefon jest pyłoszczelny i wodoszczelny. Ma też możliwość obsługi dual SIM. Co istotne, telefon będzie regularnie aktualizowany przez 5 lat od premiery.

W Black Friday 2022 kup iPhone’a 12. Jest niezawodny, ale drogi nawet w promocji

Zdjęcie iPhone 12 w wersji niebieskiej / Phil Barker/Future Publishing via Getty Images / Getty Images

To propozycja dla fanów technologii z logo z nadgryzionym jabłkiem, którzy są przygotowani na nieco większy wydatek i nie zależy im na tym, aby posiadać najnowszy model firmy. iPhone 12 ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR z warstwą Ceramic Shield i procesor Apple A14 Bionic. Do dyspozycji mamy system dwóch aparatów - główny 12 MP oraz ultraszerokokątny. Mamy możliwość wykorzystania 2-krotnego zoomu optycznego oraz 5-krotnego zoomu cyfrowego. Dodatkowo skorzystamy także z trybu portretowego oraz trybu nocnego. Dostępne są również funkcje Flesz True Tone z trybem Slow Sync, Deep Fusion oraz inteligentny HDR 3. Nagramy nim wideo w jakości 4K z optyczną stabilizacją obrazu. Nie zawiedzie również przedni 12 MP aparat TrueDepth. Telefon umożliwia odtwarzanie dźwięku przestrzennego.

Obsłuży dual SIM, NFC, WiFi 6, Bluetootha 5.0 oraz 5G. Telefon jest wodoodporny i pyłoodporny. Odblokujemy go poprzez Face ID. Można go ładować bezprzewodowo.

Flip i dzwonisz w Black Friday! Galaxy Z Flip3 5G

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Flip3 / Nina Westervelt/Bloomberg via Getty Images / Getty Images

To smartfon dla tych, którzy lubią niestandardowe rozwiązania, a na wspomnienie o telefonach z klapką czują ciepło w geekowych sercach. Galaxy Z Flip3 posiada dwa ekrany - główny i zewnętrzny. Główny to 6,7-calowy Dynamic AMOLED z odświeżaniem o częstotliwości 120 Hz, a zewnętrzny 1,9-calowy Super AMOLED. Przód i tył telefonu chroni Corning Gorilla Glass Victus. Ma ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 i baterię o pojemności 3300 mAh, którą szybko naładujemy z Quick Charge 2.0. Posiada także dobrej jakości dwa tylne aparaty 12 MP - główny szerokokątny oraz ultraszerokokątny. Przedni aparat ma z kolei 10 MP. Jego ogromną zaletą jest rozmiar, bez problemu zmieści się nawet do damskiej kieszeni, a także wspomniany, funkcjonalny ekran zewnętrzny, na którym możemy np. odczytać powiadomienia czy przełączyć muzykę. Telefon jest wododporny, ale nie jest odporny na kurz. Obsłuży Wi-Fi, Bluetootha 5.0, NFC oraz 5G.