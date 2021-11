Absurdalnie drogi iPhone z Rosji - dlaczego tyle kosztuje?

Rodzina iPhone’ów została powiększona 14 września o modele z serii 13. Za wersję Pro Max z największą dostępną pojemnością pamięci można było zapłacić ponad 8 tysięcy złotych. Dla wielu osób taka cena była grubą przesadą. Okazuje się, że smartfon Apple może być jeszcze więcej wart, jeśli przejdzie przez ręce pracowników firmy Caviar.

Rosyjskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w modyfikowaniu wyglądu iPhone’ów i tworzy unikatowy design, za który liczy sobie niemałą fortunę. Ich najnowsza kolekcja o nazwie "Tera" zawiera egzemplarze z fragmentem zęba dinozaura sprzed 80 milionów lat. Ekskluzywna oferta obejmuje również smartfona, do którego ozdobienia użyto 1024 diamenty. W skład kolekcji wchodzi również wzór wykorzystujący 128 rubinów.

Reklama

Same iPhone’y 13 nie należą do tanich urządzeń mobilnych. Można się zatem domyślać, że produkty rosyjskiego przedsiębiorstwa będę jeszcze znacznie droższe. Najtańszym z trzech egzemplarzy jest rubinowy iPhone 13 Pro Max MONSTERPHONE. Jest on dostępny do kupienia za 7760 dolarów. Następnie mamy TYRANOPHONE’a z fragmentu zęba dinozaura, za którego firma oczekuje 8610 dolarów za egzemplarz. Najdroższy jest model ozdobiony diamentami. Potencjalnemu kupcowi przyjdzie za niego zapłacić 49240 dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pan od WF-u": Trening nóg pomoże szybko spalić kalorie IPLA