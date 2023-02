Alert RCB. Wszyscy dostaną ważny SMS. Silny wiatr w całej Polsce

Według prognoz wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 50 do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu. Na wybrzeżu siła wiatru może wynieść do 125 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę - podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W związku z tym, uruchomiony został SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu - Alert RCB. Do mieszkańców całego kraju są wysyłane wiadomości na telefony komórkowe.