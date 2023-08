Biedronka ponownie wprowadza do oferty niedrogą elektronikę użytkową. Tym razem jest to tani laptop, którego cena jest naprawdę atrakcyjna. Oczywiście po notebooku za mniej niż tysiąc złotych nie powinniśmy spodziewać się zbyt wiele. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna komputera.

Specyfikacja techniczna laptopa z Biedronki jest podstawowa

Laptop z Biedronki to model ZIN 3 marki Techbite. Komputer ma 14-calowy wyświetlacz TN o rozdzielczości HD (1366 × 768

pikseli). Za obliczenia odpowiada tu podstawowy procesor Intel Celeron

N4020, który często gości w Chromebookach. To dwurdzeniowa jednostka, która pracuje z zegarem do 2,8 GHz i ma 4 MB pamięci podręcznej. Układ nada się do podstawowych zadań, jak przeglądanie internetu czy oglądanie filmów. Jednak nowszych gier tutaj nie uruchomimy.

Zdjęcie Laptop z Biedronki to Techbite ZIN 3 / Techbite / materiały prasowe

Notebook ma także tylko 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dysk o pojemności 128 GB. Komputer został wyposażony w czytnik kart pamięci microSD, który pozwala na rozszerzenie dostępnego miejsca o dodatkowe gigabajty. Bateria komputera ma pojemność 5000 mAh i producent deklaruje, że starczy na około sześć godzin pracy.

Specyfikacja techniczna laptopa z Biedronki obejmuje też stereofoniczne głośniki, W-Fi b/g/n, dwa złącza USB 3.0 oraz klasyczne słuchawkowe. Komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 i waży niespełna 1,5 kg.

Cena notebooka bardzo niska

Cena laptopa z Biedronki jest bardzo atrakcyjna. Notebooka będzie można kupić w popularnym dyskoncie za zaledwie 699 złotych. To taniej niż kwota, którą trzeba zapłacić za Techbite ZIN 3 w innych miejscach. Oczywiście trzeba pamiętać, że to naprawdę podstawowy komputer do niezbyt wymagających zadań. Z powodzeniem może się jednak spisać w roli maszyny dla ucznia. Sprzedaż rusza 14 sierpnia.



Warto dodać, że Biedronka jakiś czas temu odświeżyła swoją aplikację mobilną, która w poprzedniej odsłonie była już naprawdę mocno przestarzała. W nowej pojawił się m.in. shakeomat, który każdego dnia losuje dla klientów indywidualne oferty w postaci niższych cen na wybrane produkty czy kupony na zakupy. Oprogramowanie jest dostępne na telefony z systemami Android oraz iOS.