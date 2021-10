Minimalizm i autentyczność

ColorOS 12 jest wyjątkowy z tego względu na to, że jest to pierwszy system operacyjny powstały już we współpracy Oppo i OnePlusa. Fuzja firm doprowadziła do połączenia najlepszych cech OxygenOS i ColorOS po raz pierwszy w historii. ColorOS 12 wprowadzi nowy wygląd ikon i interfejsu, który jest oparty na koncepcji Infinite Design. System wykorzystuje najnowsze animacje bazujące na silniku animacyjnym Quantum Animation 3.0. Jest to design, który ma niwelować wszystkie rozpraszacze i pozwoli skupić się na kluczowych zajęciach. System został zaadaptowany do 67 języków, by zwiększyć komfort użytkowania smartfonów w każdym z nich. Zaimplementowane zostaną ikony 3D Frosted Glass, które tworzą głębię interfejsu. Projektanci Infinite Design dążą do autentyczności i minimalizmu.



Reklama

Oppo ColorOS 12 - co nowego?

W Oppo ColorOS 12 pojawi się funkcja Omoji, pozwalająca na tworzenie emotikon 3D własnej twarzy. Od teraz będziemy mogli wyrazić ponad 50 emocji za pomocą własnej wirtualnej facjaty. Dodatkowo, nowy system operacyjny ma ułatwić konsumentom klasyfikowanie informacji na podstawie ich tematyki. Będzie to osiągalne dzięki zwiększeniu kontrastu tekstu oraz wyróżnieniu odcieni kolorów. W ColorOS 12 pojawi się także nowy inteligentny pasek boczny. Twórcy wprowadzili także kilka funkcji mających zwiększyć bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Ponadto zostało wprowadzonych kilka nowych przydatnych funkcji umożliwiających współpracę między wieloma ekranami.



Oppo ColorOS 12 – kiedy?

Nowy system Oppo będzie dostępny w formie aktualizacji już dziś, jednak tylko na smartfony Find X3 Pro 5G. Oprogramowanie będzie wdrażane stopniowo do coraz szerszej grupy urządzeń. Inne telefony z serii Find mogą oczekiwać aktualizacji w listopadzie. Wtedy też będzie można pobrać ColorOS 12 na Oppo Reno 6 5G. Posiadacze starszych modeli Oppo będą musieli poczekać przynajmniej do grudnia, a niektórzy nawet do początku następnego roku.