Czy można ładować iPhone'a ładowarką od Samsunga?

Spis treści: 01 Jakie złącze ładowania jest w iPhonach?

02 Jakimi ładowarkami można ładować iPhone'a?

03 Kiedy USB-C w produktach Apple?

Jakie złącze ładowania jest w iPhonach?

Od 2012 wszystkie modele iPhone są wyposażone w autorski system ładowania Apple — Lightning. Po drugiej stronie kabla znajduje się wtyczka w standardzie USB-A, USB-C lub microUSB. Od wersji iPhone 8 wymagane są adaptery o mocy co najmniej 18 W, starsze egzemplarze działają przy niższych wartościach — od 10 W.

Zdjęcie Na zdjęciu obie końcówki kabla dołączanego do iPhone. Po lewej USB-C do adaptera, po prawej autorskie rozwiązanie - Lightning. / 123RF/PICSEL

Część nowych iPhone'ów jest sprzedawana bez adaptera (kostki wpinanej do kontaktu), co powoduje szereg pytań o to, czy do ładowania iPhone'a można używać sprzętu innych producentów, np. Samsunga? Odpowiedź brzmi — można, a nawet jest to zalecane.

Dlaczego? Bo oryginalne ładowarki z jabłuszkiem są mało wydajne i słabej jakości, za to bardzo drogie.

Jakimi ładowarkami można ładować iPhone'a?

Do ładowania iPhone'a bez obaw można używać innych ładowarek, zarówno samych kostek, jak i kabli z końcówką Lightning produkowanych przez producentów zamienników. Rzeczy, na które warto zwrócić uwagę to:

certyfikacja produktu;

moc adaptera;

oznaczenie MFI (made for iPhone).

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ładować produkty Apple'a sprzętem, który spełnia te podstawowe wymagania. Nie dość, że może się to przełożyć na kilkadziesiąt złotych oszczędności, to zazwyczaj otrzymamy też produkt lepszy jakościowo. Szczególnie częstą usterką w kablach dołączanych do iPhone jest pękanie gumy przy złączu wpinanym do smartfona, wielu specjalistów radzi od razu wzmocnić konstrukcję warstwą taśmy izolacyjnej.

Zdjęcie Pękanie izolacji w pobliżu złącza to bardzo częsta usterka w oryginalnych kablach od Apple. / 123RF/PICSEL

Wybierając zamienniki, koniecznie sprawdźmy, czy ładowarka jest certyfikowana, czyli spełnia wymogi obowiązujące w UE. Część chińskich podróbek, które kuszą niewiarygodnie niską ceną, może wyrządzić wiele szkód, od osłabienia żywotności baterii po spalenie układów scalonych w telefonie.

Kiedy USB-C w produktach Apple?

Marketingowe zagrywki Apple, który wciąż wymusza na swoich klientach korzystanie z gorszego i droższego rozwiązania, w przypadku smartfonów skończą się najpóźniej w grudniu 2024, przynajmniej w UE. Parlament Europejski przeforsował ustawę, która wprowadza standaryzację systemów ładowania w sprzedawanych w Europie urządzeniach mobilnych. W kwestii laptopów Apple ma więcej czasu — do 28 kwietnia 2026.

Alternatywą dla firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo jest wycofanie się z europejskiego rynku. Chociaż złącze Lightning było prekursorem USB-C, to jego osiągi są obecnie znacznie słabsze. Standardowe łącze znane ze wszystkich innych smartfonów zobaczymy w produktach Apple najprawdopodobniej już w tym roku — podczas premiery iPhone'a 15.

Apple nie zamierza jednak złożyć broni i dalej będzie "kombinować", żeby uzależnić swoich klientów od dedykowanych produktów. Według przecieków nowe złącza mają być wyposażone w specjalny "chip uwierzytelniający", a standard USB 3.2 i Thunderbolt 3.0 obsłużą tylko telefony w najdroższej wersji - 15 Pro. Model podstawowy i Plus będą działały w standardzie 2.0.

