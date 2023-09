Tapeta i tło na telefonie. Patrzysz na nie codziennie i są już nudne? Tapeta na telefonie może odzwierciedlać nastrój jego właściciela, a czasem nawet jego charakter. Może przedstawiać także to, co dla danego użytkownika jest ważne i co w danej chwili mu się podoba. Gust jednak ulega zmianom, podobnie jak nastrój. W efekcie wybrany na tapecie motyw może z czasem się znudzić.

W internecie można znaleźć zestaw darmowych aplikacji, dzięki którym można ściągnąć atrakcyjne motywy. Co więcej, w niektórych modelach telefonów dostępna jest opcja, która pozwala na automatyczną zmianę obrazu w tle każdego dnia.

Pamiętaj także, że niektóre tapety mogą wpływać na zwiększone zużycie energii przez urządzenie, co może przekładać się na częstotliwość jego ładowania.

Fajne tapety na telefon za darmo. Skąd je pobrać?

Tapety na telefon, filmy i tła na żywo - to właśnie dzięki nim twój telefon może prezentować się wyjątkowo, nawet jeśli tylko ty będziesz je oglądać. Gdzie znaleźć fajne tapety bez żmudnego przeszukiwania Internetu? Oto kilka propozycji aplikacji, w których znajdziesz obrazy wysokiej jakości.

WallCandy

Choć pozornie może wyglądać to inaczej, aplikacja WallCandy nie proponuje jedynie słodkich, delikatnych obrazów. Znajdziesz tam starannie wybrane tła, które nadadzą się zarówno na tapetę, jak i na ekran blokady telefonu.

Poszukiwania ułatwia podział na kategorie tematyczne, a także filtr - tapety możesz przeglądać losowo lub według najnowszych lub najlepszych, a jest ich tysiące.

Dzięki WallCandy tapetę można ustawić na stałe lub automatycznie zmieniać ją co wybrany czas. Ustawienia także można spersonalizować - tapeta do zmiany będzie wybierana spośród wszystkich lub tylko z wybranych motywów.

Google Tapety

Google Tapety to darmowa aplikacja, w której znajdziesz szeroki wybór fajnych tapet do ustawienia na stałe lub zmian losowych według kategorii. Często są to już dobrze znane motywy z innych urządzeń.

Co ważne, w aplikacji od Google masz możliwość ustawienia jako tapety własnoręcznie zrobionego zdjęcia - dzięki temu każdego dnia wyświetli się inne z dodanych przez Ciebie wspomnień.

Muzei Live Wallpaper

Chcesz poczuć się naprawdę wyjątkowo? Muzei pozwoli ci każdego dnia oglądać na własnym telefonie słynne dzieła sztuki, które wybiera zespół aplikacji. Jak obrazy mistrzów współgrają z ikonami na ekranie? Motywy wycofują się w tło, rozmywają i przyciemniają. W ten sposób ikony i widżety pozostają w centrum uwagi użytkownika.

Muzei Live Wallpaper pozwala też na wskazanie ulubionych zdjęć z galerii telefonu lub innych zainstalowanych aplikacji do wykorzystania na ekranie głównym. Zmiana następuje co kilka godzin. Co ważne, możesz indywidualnie dostosować parametry rozmycia i przyciemnienia dla zdjęć.

Wallmax

Wallmax to aplikacja, która czerpie tapety z alpha.wallhaven.cc. Pozwala na przeszukiwanie tysięcy obrazów i pobieranie ich jednym kliknięciem. Możesz tu korzystać z opcji "Auto Awesome", dzięki której ustawia się automatyczną zmianę obrazów z wybranej kategorii. Sortować można je według rozmaitych kryteriów, m.in. rozmiaru czy ulubionych

Co wyróżnia Wallmax na tle innych aplikacji? M.in. fakt, że pod każdą miniaturką tapety ukazują się docelowa rozdzielczość obrazu. To bardzo praktyczne.

wall:splash | unsplash images

Ciekawym wyborem jest również aplikacja działająca na bazie zdjęć pochodzących z portalu unsplash. To zatem baza ponad 2000 motywów.

Co ważne, zapewnia ona obsługę muzei, Material Design i obejmuje tapety z różnych kategorii. Cechuje się ponadto bardzo przyjemnym, atrakcyjnym interfejsem, jednak nie można w niej dowolnie obracać obrazu.

Materialne tapety

To pierwsza aplikacja, która udostępnia użytkownikom wysokiej jakości ręcznie robione tapety z wykorzystaniem słynnego Material Design/Quantum paper design. Obrazy są dostępne w idealnej rozdzielczości dla prawie każdego urządzenia. To w pełni samodzielna aplikacja, która nie wymaga późniejszego pobierania tapet.

Zdjęcie Atrakcyjne tapety są dostępne na telefony z Androidem i na iPhone'y. / 123RF/PICSEL

Jak pobrać i zainstalować aplikacje do tapet na telefonie?

Atrakcyjne tapety są dostępne zarówno na telefony z Androidem i iOS. Między tymi dwoma systemami zachodzą jednak różnice, jeśli chodzi o sposób pobrania i instalacji aplikacji do tapet. W telefonach z systemem Android najlepszym źródłem będzie oficjalny sklep Google Play, a w iPhone’ach - App Store. Co ważne, niektóre z aplikacji działają tylko w jednym z tych środowisk.

Zmiana tapety na telefonach iOS

Wszystko zaczyna się na poziomie ustawień urządzenia, gdzie dostępna jest opcja "Tapeta". To właśnie tutaj możesz ustawić domyślną tapetę iPhone'a. Ta karta obejmuje kolekcję wzorów oferowanych przez Apple. Można dodawać tu również własne obrazy. Następnie należy stuknąć dowolne zdjęcie i wybrać tapetę tła iPhone'a lub tapetę na ekranie blokady. W tym momencie pojawi się podgląd tapety wraz ze poleceniem "Przenieś" i "Skaluj u góry". To etap, na którym możesz zmieniać rozmiar zdjęcia.

Zmiana tapety na telefonach Android

Możesz to zrobić na kilka sposobów. Zwykle odbywa się to przez dotknięcie ekranu w pustym miejscu i wskazanie opcji umożliwiającej modyfikację tła. Kolejne kroki zależą w dużej mierze od nakładki systemowej w danym telefonie. Zazwyczaj kluczem jest zakładka "Tapeta" w kategorii "Ustawienia".

Tło na ekranie telefonu to kwestia estetyki, na którą jedni zwracają większą, a inni mniejszą uwagę. Nie ulega jednak wątpliwości, że to sposób na personalizację najbardziej osobistego urządzenia mobilnego.