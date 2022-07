Google Pay znika z telefonów Polaków. Co z płatnościami smartfonem?

O pojawieniu się w Polsce Google Wallet mówiło się już w maju.

Apka w poniedziałek zaczęła pojawiać się na urządzeniach z Androidem i zastępuje popularny Google Pay.

Co to jest i co oferuje Portfel Google (Google Wallet)?

Google Wallet to aplikacja umożliwiająca płatności bezgotówkowe, ale nie tylko. W Polsce Google Wallet odnajdziemy pod nazwą Portfel Google. Ikona imitująca portfel z kolorowymi kartami już wkrótce pojawi się w miejscu znajomego nam Google Pay.

Zdjęcie Nowa ikonka aplikacji zastąpi tę z Google Pay. / INTERIA.PL

Nie zdziwcie się zatem, szukając standardowej apki do płacenia.

Co oferuje Portfel Google? Póki co mniej więcej to samo, co poprzednia aplikacja. Ale to ma się zmienić.

Reklama

Wideo youtube

Ideą Portfela Google jest imitowanie prawdziwego portfela, którego nosimy w kieszeniach czy torebkach. Za jego pomocą przede wszystkim zapłacimy telefonem. I to równie prosto, jak miało to miejsce w przypadku Google Pay. Dodamy także bilety, karty podarunkowe oraz lojalnościowe z najbardziej popularnych sklepów.

Zdjęcie Już za pomocą kilku kliknięć dodamy wybrane przez nas karty czy bilety. / INTERIA.PL

Zdjęcie Do aplikacji dodamy karty podarunkowe. / INTERIA.PL

Zdjęcie W Portfelu Google zapiszemy także karty lojalnościowe. / INTERIA.PL

Możemy się jednak spodziewać, że w przyszłości w Portfelu Google będzie można przechowywać również dokumenty tożsamości czy klucze do samochodów. Google Wallet można też połączyć z innymi aplikacjami Google’a (np. z Gmailem).

Czy do Portfela Google trzeba ponownie dodawać formy płatności?

Przejście z jednej aplikacji do drugiej powinno być kompletnie bezproblemowe - wszystkie dane, karty, bilety i inne przeniosą się same.

Dlaczego Portfela Google nie ma w moim sklepie Google Play?

Portfel Google nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich urządzeń. Co więcej, w Google Play nadal możemy odnaleźć aplikację Google Pay. To może wprowadzać trochę zamieszania, ale aktualizacja trafi w końcu do każdego.

My testowaliśmy to rozwiązanie na Samsungu S21+ z Androidem 12.