Google Pixel 8 i 8 Pro zaprezentowane. Znamy ceny i specyfikacje

Za nami specjalna konferencja Made by Google, gdzie gigant z Mountain View zaprezentował nowe produkty. Najważniejszymi nowościami są smartfony Pixel 8 i 8 Pro. Oba telefony wprowadzają różne udoskonalenia względem Pixeli 7. Zobaczmy sobie, co nowego się pojawia.

Google Pixel 8 Pro zmierzy temperaturę

Google Pixel 8 Pro to droższy z dwóch nowych smartfonów. Telefon ma ekran Super Actua i jest to 6,7-calowy wyświetlacz OLED-owy LTPO, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość jest na poziomie 1344 × 2992 pikseli. Pod obudową znajduje się nowy autorski chip Tensor G3 wykonany w 4-nm litografii i mający 9 rdzeni CPU. SoC jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.



Zdjęcie Google Pixel 8 i 8 Pro / Google / materiały prasowe

Google Pixel 8 Pro ma także nowy czujnik. To termometr, który pozwala zmierzyć temperaturę i został on umieszczony pod diodą doświetlającą LED aparatu. Kamera również doczekała się udoskonaleń. Najważniejszą zmianą jest wymiana 12-megapikselowego sensora połączonego z obiektywem ultraszerokokątnym na mający 48-megapikselową matrycę. Główny obiektyw nadal współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a teleobiektyw z 48-megapikselowym.