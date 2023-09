Spis treści: 01 iPhone 15 - najważniejsze zmiany i nowinki

02 Apple iPhone 15 Pro - aparaty i co jeszcze?

03 iPhone 15 Pro - nowy guzik!

04 Apple iPhone 15 - co z ładowaniem USB-C?

05 Apple coraz bardziej ekologiczne?

06 Apple iPhone 15 - dostępne kolory

07 Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max - warianty i ceny w Polsce

08 Apple iPhone 15 - kiedy dostępny?

Eksperci sporo oczekiwali po tegorocznej premierze iPhone'a 15. Nic dziwnego, bo Apple dawno nie wprowadziło nic przełomowego, a ostatnie lata to wręcz gonienie króliczka, jakim jest liczna i coraz mocniejsza konkurencja. iPhone 15 miał wprowadzić coś, na co zasługuje jubileuszowy, "okrągły" model. Podobnie było w przypadku iPhona X, jak jest tym razem?

iPhone 15 - najważniejsze zmiany i nowinki

W wersjach podstawowych, czyli iPhone 15 i 15 Plus zastosowano mocne procesory A16 Bionic, które zwiększają moce obliczeniowe nie tylko przy fotografii, ale również podczas rozgrywek mobilnych. Jak zapewnia Apple - zastosowanie tego czipu pozwoli także zaoszczędzić sporo energii, dzięki czemu nowy iPhone znacznie dłużej wytrzyma na jednym ładowaniu.

Zdjęcie Dynamic Island. Wszystko, co istotne w jednym miejscu / materiały prasowe

Interesująco zapowiada się również Dynamic Island. Ruchoma wysepka w górnej części ekranu będzie dostosowywać się do wymagań i pokaże najważniejsze alerty na żywo. Kiedy alertów nie będzie aż tyle - pasek się zawęzi.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus otrzymały również nowe, mocniejsze baterie. Według zapewnień Apple, nowe zasilanie pozwoli na korzystanie z urządzenia nawet 3 godziny dłużej w porównaniu z iPhonem 12.

Apple iPhone 15 Pro - aparaty i co jeszcze?

Zdjęcie Apple iPhone 15 i nowy system kamer / screen / Apple / YouTube

Bardzo ciekawie robi się, kiedy przejdziemy do mocniejszych modeli, czyli iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Najważniejszą nowością w iPhonie 15 Pro Max jest nowy aparat główny 48 MP czy też pro zoom 120 mm. Taki element kamery pojawia się wyłącznie w tym telefonie Apple i to sprawia, że jest on o wiele droższy od poprzednika z ubiegłego roku. W zamian można liczyć na znacznie większe możliwości obejmujące zoom. Apple zaprezentowało również funkcję rejestracji wideo przestrzennego. Opcja ta ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Znajdziemy tu czip A17 Pro i niegasnący wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala z technologią ProMotion i Dynamic Island. Wszystko opakowane w tytanową obudowę.

iPhone 15 Pro - nowy guzik!

To chyba największe zaskoczenie w iPhone 15 Pro. Apple postanowiło wyposażyć urządzenie w nowy, fizyczny guzik. Jest to tzw. przycisk akcji, który możemy dowolnie programować. Ma być on zawsze gotowy, aby szybko uruchomić aparat lub nagrać notatkę głosową.

Zdjęcie Nowy przycisk fizyczny w iPhone 15 Pro / materiały prasowe

Apple iPhone 15 - co z ładowaniem USB-C?

Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Apple po wielu latach nacisków nie tylko ze strony użytkowników, ale także ze strony unijnych regulacji, zdecydowało się na wdrożenie złącza USB-C w iPhonie. Tym samym słynne już gniazdo Lightning odchodzi do lamusa, pozostając jedynie w niektórych mniejszych urządzeniach (myszka Magic Mouse 2 od Apple). Co ciekawe, USB-C pojawia się nie tylko w iPhonach. W ofercie Apple znalazły się słuchawki Airpods z pudełeczkiem ładującym, które też otrzymało wspomniane złącze. Nie będzie to jednak zupełnie nowy model, a jedynie... z odświeżonym etui.

Apple coraz bardziej ekologiczne?

Apple stara się być jeszcze bardziej eko. Już poprzednie modele zawierały wiele elementów pochodzących z recyklingu, ale iPhone 15 jest pod tym względem rekordowy. Firma zapewnia, że obudowa urządzenia zawiera aluminium, które w 75% pochodzi z odzysku.

Apple iPhone 15 - dostępne kolory

Podobnie jak w latach poprzednich iPhone 15 dostępny jest w czterech kolorach: niebieski, różowy, żółty, zielony i czarny. Aktualnie wariant kolorystyczny nie ma wpływu na cenę telefonu.

Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max - warianty i ceny w Polsce

Zgodnie z przypuszczeniami Apple zaprezentowało aż 4 warianty iPhone 15. Oprócz podstawowego modelu otrzymamy także iPhone 15 Max, który jest większym odpowiednikiem flagowca, a także dwa o wiele mocniejsze, czyli iPhone 15 Plus i iPhone 15 Pro Max. Nie trzeba dodawać, że ceny poszczególnych modeli różnią się od siebie, a za najdroższy wariant przyjdzie zapłacić nawet 9599 złotych!

iPhone 15, 128 GB - cena 4699 złotych

iPhone 15 Plus, 128 GB - cena 5299 złotych

iPhone 15 Pro, 128 GB: cena 5999 złotych

iPhone 15 Pro Max, 259 GB: cena 7199 złotych

Najdroższe warianty:



iPhone 15, 512 GB - cena 6499 złotych

iPhone 15 Plus, 512 GB - cena 7099 złotych

iPhone 15 Pro, 1 TB: cena 8999 złotych

iPhone 15 Pro Max, 1 TB: cena 9599 złotych

Apple iPhone 15 - kiedy dostępny?

Apple ma w zwyczaju dość szybko uruchamiać sprzedaż swoich najnowszych modeli. Podobnie jest i teraz, bo pierwsze, wszystkie wersje iPhone można będzie zamawiać już od najbliższego piątku, 15 września 2023. Wysyłka rozpocznie się już tydzień później.