Internet w telefonie nie działa? Prosty sposób, jak to naprawić

Jeżeli Internet w telefonie nie działa, należy zacząć od sprawdzenia podstawowych rzeczy. Przede wszystkim może okazać się, że brak sieci wynika z faktu, że transmisja danych komórkowych nie jest włączona. Mogła również zostać przypadkowo wyłączona.

W przypadku Androida wystarczy przesunąć palcem w dół ekranu i kliknąć ikonkę transmisji danych. To najczęściej dwie strzałki - w dół i w górę.

Internet w telefonie może też nie działać, jeśli doszło do wyczerpania pakietu danych. Jedynym rozwiązaniem jest doładowanie konta o kolejne GB.

Kolejny błahy powód, który sprawia, że Internet w telefonie nie działa, to próba połączenia w miejscu o słabym zasięgu. Może zdarzyć się, że nadajniki naszego operatora są zbyt daleko, by swobodnie surfować po sieci. Jeżeli Internet w telefonie nie działa, warto przenieść się o kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów.

Jeżeli Internet w telefonie nie działa, być może winić za to należy szkodliwe oprogramowanie. Być może potrzebny będzie reset do ustawień fabrycznych. Wirusy z telefonu pomoże usunąć dobry program antywirusowy.

Internet w telefonie może nie działać również w przypadku starszych modeli. Nie bez znaczenia jest również zaktualizowanie systemu operacyjnego do najnowszej wersji. Jeżeli korzystamy ze starszego modelu, warto przełożyć kartę SIM i sprawdzić, czy zmiana przyniosła efekty.

Kolejny powodów, dla którego Internet w telefonie nie działa to nasza niedbałość o urządzenie. Mowa tu o braku przeprowadzania ważnych aktualizacji, ale również o regularnym czyszczeniu z niepotrzebnych plików, aplikacji czy ciasteczek. Bez tego system telefonu jest przeciążony i finalnie mogą wystąpić problemu z siecią.

Dbałość o telefon zakłada również aktualizację przeglądarki internetowej. Bardzo ważne, by korzystać z najnowszej wersji. Warto też usunąć dane z pamięci podręcznej, zgromadzonych plików cookies czy wyczyścić historię przeglądania stron. Przyda się też odinstalowanie nieużywanych rozszerzeń.

Całkiem możliwe, że Internet w smartfonie nie działa, ponieważ podczas aktualizacji lub po prostu w domyślnych ustawieniach telefonu tryb sieciowy jest ustawiony na taki, który nie zapewnia optymalnego zasięgu. Na przykład, jeżeli mamy telefon 4G, powinniśmy wybrać tryb sieciowy 4G.

Jeżeli telefon nie obsługuje 4G, ale korzysta z systemu operacyjnego, który obsługuje go jako tryb sieciowy na przykład przez rootowanie, telefon może próbować połączyć się z sygnałami 4G, do których nie jest zdolny. Jak zmienić tryb sieciowy w telefonie?

Zdjęcie Internet w telefonie nie działa: tryb sieciowy Twojego może być ustawiony na taki, który nie zapewnia optymalnego zasięgu. Dlatego należy go zmienić. / materiały zewnątrzne / materiał zewnętrzny

Wystarczy przejść w telefonie do "Ustawień", a następnie wybrać "Sieć i Internet". Tu należy wybrać naszą "Sieć komórkową", a następnie kliknąć w "Preferowany tryb sieci". Tu mamy do wyboru kilka i powinniśmy wybrać tę, która najlepiej pasuje do naszego telefonu. Niektóre urządzenia obsługują tylko sieci 4G lub 4G/5G.

Ustawienia sieciowe w telefonie resetuje się nie tylko, gdy ten nie pozwala nawiązywać lub przyjmować połączeń. Funkcja przydaje się również w momencie, kiedy nie ma Internetu. Co dzieje się przy resetowaniu ustawień sieciowych?

Przede wszystkim usuwane są wszystkie dane o połączeniach, a szereg właściwości przyjmuje domyślne ustawienia tak jak w nowym telefonie. Jak zresetować ustawienia sieciowe? W "Ustawieniach" należy kliknąć w "System", a następnie "Zaawansowane". Tu powinien pojawić się "Zresetuj opcje", a w tym "Resetuj ustawienia sieci". Wybieramy "Zresetuj ustawienia".

Co to jest APN? Skrót oznacza nazwę punktu dostępu i APN zawiera szczegóły niezbędne urządzeniu do połączenia z siecią komórkową za pośrednictwem operatora sieci. Część operatorów wymaga wprowadzenia ustawień nazwy punktu dostępu, aby skonfigurować komórkową sieć danych. Większość udostępnia je na swoich stronach internetowych.

APN konfiguruje telefon ze wszystkimi kluczowymi ustawieniami, takimi jak adresy IP i bramy, aby zapewnić połączenie. Czasami jednak mogą pojawić się błędy i proces może wymagać zresetowania. Należy przejść do "Ustawienia", następnie "Sieć i Internet", a potem "Sieć komórkowa".

Na końcu tej drogi wybieramy "Nazwy punktów dostępu". W Androidzie 11 i wcześniejszych należy kliknąć "Zaawansowane" w "Sieci komórkowe", aby przejść do "Nazwy punktów dostępu". Wyświetli się lista APN. Należy stuknąć w ikonę menu w prawym górnym rogu, a następnie "Przywróć domyślne".

