Mobile Reset i problem. Jak zmienić konto Google w telefonie?

Najczęstsze przyczyny utraty kontaktów w telefonie

Utrata danych w telefonie, w tym ważnych kontaktów, może mieć wiele przyczyn. Najczęściej jest to wynik uszkodzenia mechanicznego smartfonu, który może upaść lub zostać zalany cieczą. Utrata danych może także nastąpić razem z utratą telefonu, gdy dochodzi do zgubienia lub kradzieży smartfonu.

Czasami zdarza się również, że dane znajdujące się w telefonie zostają uszkodzone w wyniku aktualizacji oprogramowania czy też rozładowania baterii. Pliki są wrażliwe na zmiany napięcia czy też brak zasilania, dlatego, gdy w trakcie ich edycji dojdzie do skoku napięcia lub zabraknie zasilania, mogą one ulec poważnemu uszkodzeniu.

Najgorzej, gdy utrata danych w telefonie, jest wynikiem działania sprawnego hakera. Dzieje tak najczęściej w przypadku korzystania przez nas z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. Dlatego też warto zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z tego typu sieci bezprzewodowych oraz nie pobierać aplikacji nieznanego pochodzenia.

Jak odzyskać kontakty z uszkodzonego telefonu?

Jeżeli masz uszkodzony smartfon i poszukujesz sposobu na to, jak przywrócić kontakty z telefonu, to mamy dobrą wiadomość - w wielu przypadkach jest to możliwe.

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem będzie użycie konta Google. Jeżeli korzystałeś z niego na telefonie i synchronizowałeś kontakty, to sprawa jest prosta. Wystarczy, że zalogujesz się na innym urządzeniu na swoje konto, rozwiniesz menu w prawym górnym rogu na komputerze, a w lewym na smartfonie, a następnie znajdziesz pozycję „Kontakty”. Wybierz ją, a będziesz mieć dostęp do całej książki telefonicznej.

Drugim sposobem na odzyskanie danych jest użycie kabla OTG, który jako adapter do telefonów umożliwia łatwe połączenia smartfona z innymi komputerowymi sprzętami - np. myszką. Rozwiązanie to sprawdzi się w przypadku, gdy telefon się uruchamia, ale nie działa panel dotykowy. Dzięki niej będziesz mógł tak jak na ekranie komputera nawigować kursorem. Pozwoli to na przesłanie danych do chmury lub ich kopiowanie.

Jeśli w wyniku awarii telefonu utraciłeś dane kontaktowe, możesz je odzyskać dzięki specjalnym aplikacjom, które zostały do tego stworzone. Programami, na które w tym przypadku warto zwrócić uwagę, są:

Deleted Contact Restore Backup,

Recuva,

Disc Digger.

Dzięki tym aplikacjom istnieje możliwość odzyskania nie tylko kontaktów, ale także innych pliki utraconych na smartfonie - SMS-ów, filmów, plików audio i innych ważnych danych.

Kiedy nie jest możliwe odzyskanie kontaktów z telefonu?

Coraz częściej przechowujemy na telefonie nie tylko kontakty i zdjęcia, ale też ważne dokumenty. Cenne pliki najlepiej mieć skopiowane w chmurze, ponieważ rozwiązanie to pozwala na zabezpieczenie ważnych danych i łatwy dostęp do nich z każdego urządzenia. Niewykonanie kopii zapasowej nie przesądza jednak o braku możliwości przywrócenia utraconych plików.

Warto jednak zadbać o wykonanie kopii zapasowej z wyprzedzeniem, aby unikać rozczarowania związanego z utratą cennych informacji w przypadku awarii wyświetlacza czy poważniejszego uszkodzenia telefonu.

