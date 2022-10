Spis treści: 01 Zapomniałem danych do konta Google w telefonie. Co robić?

02 Jak odzyskać adres e-mail używanego do logowania?

03 Jak zmienić konto Google w telefonie po resecie?

Zapomniałem danych do konta Google w telefonie. Co robić?

Pamięć bywa krótka, jednak jest sposób na odzyskanie danych do konta Google. Ścieżka ich odzyskiwania różni się jednak w przypadku nazwy użytkownika, hasła oraz adresu e-mail. Mimo to nie jest to skomplikowane i pracochłonne.

Jak odzyskać hasło do konta Google? Aby potwierdzić, że konto należy do ciebie, musisz jak najdokładniej odpowiedzieć na kilka pytań. Postaraj się nie pominąć żadnego pytania. Jeśli nie masz pewności co do odpowiedzi, zamiast przechodzić do następnego pytania, wybierz opcję, która wydaje Ci się najbardziej trafna.

Jeżeli to możliwe, do odzyskania hasła do konta Google używaj znanego urządzenia i lokalizacji. Dlatego skorzystaj z telefonu, na którym pojawiają się twoje dane. Użyj także przeglądarki, z której najczęściej korzystasz oraz próbuj odzyskać hasło tam, gdzie często się logujesz.

Jeśli nie możesz sobie przypomnieć ostatniego hasła, wpisz poprzednie, które pamiętasz. Im nowsze hasło, tym lepiej. Jeżeli Google cię o to poprosi, zresetuj hasło. Co ważne, wybierz silne hasło, które nie było wcześniej używane na twoim koncie.

Jak odzyskać adres e-mail używanego do logowania?

Do odzyskania adresu e-mail przyda się numer telefonu lub pomocniczy adres powiązany z kontem. Ten ułatwia odzyskanie dostępu do konta. Google wysyła na niego powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa i umożliwia zalogowanie się. Jeżeli korzystamy z tej opcji, warto sprawdzić spam powiązanego adresu e-mail.

Google podczas odzyskiwania adresu e-mail poprosi również o powiązane z nim imię oraz nazwisko. Następnie należy potwierdzić, że konto należy do ciebie. Dlatego na końcu pojawi się lista nazw użytkownika pasujących do twojego konta.



Jak zmienić konto Google w telefonie po resecie?

Po resecie telefonu i likwidacji konta, wszystkie powiązane z nim dane zostaną usunięte z telefonu. Dotyczy to między innymi e-maili, kontaktów czy wcześniej wprowadzonych ustawień. Jak dodać konto Google do telefonu po resecie? Na początek przejdź do ustawień w telefonie, a następnie:

wybierz "Konta", a jeśli ich nie widzisz kliknij "Użytkownicy i konta";

u dołu kliknij "Dodaj konto";

wybierz rodzaj konta, które chcesz dodać;

aby dodać konto Google, kliknij "Google".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli zalogujesz się na konto Google, e-maile, kontakty, wydarzenia w kalendarzu i inne zapisane na nim dane zostaną automatycznie zsynchronizowane z telefonem.

Jeśli dodajesz konto Google, ze względów bezpieczeństwa musisz podać wzór, kod PIN lub hasło. Jeżeli chcesz pożyczyć telefon znajomemu, zamiast dodawać konto, możesz utworzyć osobny profil użytkownika lub tymczasowy profil gościa.

