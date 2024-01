Geekweek jest tam, gdzie dzieje się coś ważnego.

W ostatnim tygodniu byliśmy na CES 2024, czyli największych targach technologicznych na świecie. Teraz czas na Samsung Unpacked 2024 - event koreańskiego producenta, które smartfony są najczęściej wybierane przez Polaków.

Co Samsung może nam zaprezentować w kalifornijskim San Jose i jaki będzie najnowszy S24?

Co zobaczymy na Samsung Unpacked 2024?

Zanim przejdziemy do gwoździa wieczoru, skupmy się na sprzętach mniejszych i większych, ale dalej będących w kręgu zainteresowań przeciętnego geeka. Smarwatche to przebój ostatnich kilku lat, a kolejni producenci prześcigają się w nowinkach. Ostatni model Samsunga, Galaxy Watch 6 zaskarbił sobie serca tysięcy użytkowników na świecie. Czy już w tym tygodniu producent zaprezentuje Galaxy Watch 7, który może być dużym krokiem w rozwoju smartwatchy? Niestety, nie mamy dobrych informacji, ponieważ wiele wskazuje na to, że ten model pojawi się dopiero w drugiej połowie roku. Samsung lubi zaskakiwać, ale czy aż tak?

Samsung AI

O tym pisaliśmy już podczas relacji ze wspomnianego CES 2024. Samsung nie boi się innowacji i mocno stawia w tym roku na rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Najpopularniejsza technologia roku 2023 to wyzwanie dla Samsunga, ale też szerokie pole do popisu. To właśnie w najnowszym flagowcu, czyli S24 ma pojawić się słynny Magic Editor, którego znamy z telefonów Google, wprowadzająca rewolucję w edycji foto, namiesza również w obróbce materiałów wideo, ku uciesze - rzecz jasna - użytkowników.

One UI 6.1

Jak wiemy, Samsung zapewnia bardzo długi okres wsparcia systemów operacyjnych dla swoich urządzeń. Wszystkie ostatnie smartfony doczekają się więc nowego UI, a dokładnie wersji 6.1. Nowinkami nie będą tylko rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, ale także praktyczne ficzery, które ucieszą miłośników brandu. One UI 6.1 pojawi się wraz z premierą Galaxy S24, a w następnych tygodniach będzie sukcesywnie wypuszczany na S23 i starsze modele z półki premium.

Tablety Galaxy?

Podobnie, jak w przypadku smartwatchy i tutaj nie powinniśmy mieć dużych nadziei. Firma przyzwyczaiła użytkowników, że na Unpacked skupia się na smartfonach i software, natomiast tablety winny zadebiutować jeszcze w tym półroczu.

Samsung S24 i S24 Ultra

Na koniec to, co tygryski lubią najbardziej, czyli najnowsze flagowce. Samsung Galaxy S24 ma być przełomowy pod względem fotograficznym. Koreański producent od lat cieszy się renomą lidera w fotografii mobilnej, ale najnowszy kombajn ma być perełką w portfolio Samsunga. Na zachętę wystarczy wspomnieć, że w najnowszym smartfonie dostaniemy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym z 5-krotnym zoomem optycznym.

Jakimi nowinkami jeszcze zaskoczy nas Samsung? Prezentacja już w środę wieczorem, a my będziemy na bieżąco śledzić to, co producent nam zaprezentuje. Stay tuned.

