Bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze smartfonów jest długość wsparcia modelu, jaką producent oferuje. Istnieją oczywiście osoby, które zmieniają telefon co rok, lecz wśród większości klientów pożądane są urządzenia gwarantujące wieloletnią niezawodność. Łączy się to bezpośrednio z udostępnianiem aktualizacji systemowych i zabezpieczeń sieciowych. Apple potrafi wypuścić aktualizację nawet dla siedmioletnich modeli. W przypadku smartfonów z systemem Android okres wsparcia wynosi zwykle 2-3 lata, rzadziej 4 lub 5. Jednak użytkownicy Motoroli mają powody, by czuć się oszukani.

Android 12 - które Motorole mogą liczyć na akutalizację?

Na holenderskim portalu Android Planet pojawiła się lista urządzeń Motoroli, kwalifikujących się do aktualizacji systemu. Androida 12 dostaną:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G YOUR

Motorola Edge Plus

Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G YOUR Ace

Motorola Moto G200

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51

Motorola Moto G41

Motorola Moto G31

Motorola Moto G100

Motorola Moto G60s

Motorola Moto G60

Motorola Moto G50

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G30

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Pro (Business Edition)

Motorola Edge (2021) (Business Edition)

Motorola Edge 20 (Business Edition)

Motorola Edge 20 Lite (Business Edition)

Motorola Edge 20 Fusion (Business Edition)

Niewiele z wymienionych modeli jest z 2020 roku, większość z nich miała premierę niedawno. Nie da się również nie zauważyć, że na liście nie znajduje się ani jedno urządzenie z 2019 roku. Jednak na razie nie ma co szykować wideł i palić pochodni, gdyż nie wiadomo, czy spis nie zostanie w przyszłości zaktualizowany.

Android 12 - kiedy aktualizacja trafi na pierwsze Motorole?

Producent nie podał jeszcze informacji, kiedy użytkownicy tych modeli mogą spodziewać się aktualizacji. Nieoficjalnie mówi się o lutym. Nie wiadomo jeszcze, które z wymienionych modeli mogą spodziewać się nowego systemu jako pierwsze.