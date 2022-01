Już za niedługo odbędzie się jedna z najważniejszych premier w sektorze urządzeń mobilnych. Samsung oficjalnie zapowiedział, że wydarzenie Unpacked odbędzie się 9 lutego, co potwierdziło wcześniejsze przecieki, które również wskazywały na tę datę. Koreańskie przedsiębiorstwo w tym roku wyciąga swoje asy z rękawa.

Tegoroczne flagowce Samsunga zawierają coś, co wcześniej nie pojawiło się w żadnym innym smartfonie. Chodzi oczywiście o Exynosa 2200, który powstał we współpracy z AMD, uznanym twórcą komponentów komputerowych. Chipset ze zintegrowanym GPU Exclipse, opartym na architekturze AMD RDNA 2 pozwoli na wprowadzenie rewolucyjnej technologii Ray Tracingu do smartfonów.

To nie koniec zmian, jakie Samsung wprowadzi do swojej serii flagowców. Galaxy S22 Ultra zaadaptuje część z funkcjonalności modeli Note, w tym obecność rysika S-pen. Koreańskie przedsiębiorstwo zasugerowało, że seria Note nie będzie dalej rozwijana. W przypadku S22 i S22 Plus możemy spodziewać się mniejszych rozmiarów urządzeń. Standardowy model zmaleje z 6,2 do 6,06 cala, co czyni go najmniejszym smartfonem z serii S od czasów S10e.

Mniejszy rozmiar urządzeń oznacza również zmiany w pojemności baterii. Te niestety będą mniejsze niż zeszłoroczne odpowiedniki. W S22 ma zostać zastosowane ogniwo o pojemności 3700 mAh. To spadek w porównaniu do S21 i S20, które wykorzystywały o 300 mAh większe baterie. Podobna sytuacja ma spotkać Samsunga Galaxy S22 Plus, który zostanie zaopatrzony w akumulator 4500 mAh. Jedynie wersja Ultra utrzyma poziom z zeszłego roku.