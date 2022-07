Spis treści: 01 Jestem na plaży w Stegnie hitem TikToka. O co chodzi

02 To nie pierwszy trend na TikToku

03 Stegna nie miała takiej reklamy, jak teraz

Jestem na plaży w Stegnie hitem TikToka. O co chodzi

Autorką popularnego filmiku jest @sarusia55. Pani Iwona, bo tak ma na imię, wrzuciła na TikToka film prawdopodobnie podczas wakacji nad Bałtykiem (w Stegnie). Oryginał niestety usunęła, ale dość łatwo można znaleźć jego kopie.

Treść filmowego fenomenu brzmi następująco:

"Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego".

Nie jest to jedyny filmik użytkowniczki z plaży w Stegnie, była tam też w 2020 roku i jak możecie się domyślać, również nakręciła pozdrowienia prosto znad Bałtyku.

I jak to bywa w takich przypadkach, wola internetu i mediów społecznościowych jest absolutnie nie do przewidzenia. Nie potrzeba wiele, żeby zrobić wrażenie.

Filmik uznano za prześmieszny i teraz każdy skrycie chce być w Stegnie na plaży. Szybko stał się viralem, a Pani Iwona nieświadomie zapoczątkowała trend polegający na tym, aby nagrać swoją wersję filmu "Jestem w Stegnie na plaży".

Pomysł bardzo szybko nie tylko chwycił, ale i ewoluował. Tiktokerzy nagrywają filmiki z różnych miejsc, o których na pewno was poinformują (to trochę jak z legendarnymi studentami prawa). Pojawiły się relacje z zakupów w popularnej drogerii, prosto z Opene’era, z basenu w Poddębicach, no i, rzecz jasna, ze Stegny.

Hasztag #stegna cieszy się popularnością ponad 75 milionów wyświetleń, a tiktokowy profil pani Iwony obecnie obserwuje 191,1 tysięcy użytkowników i ma aż 3,3 miliony polubień!

To nie pierwszy trend na TikToku

Nie ma co się oszukiwać, trendy na TikToku nie są specjalnie wyszukane i raczej nie da się znaleźć w nich głębokiego sensu.

Zazwyczaj polegają po prostu na mniej lub bardziej twórczym powtarzaniu zasłyszanej frazy. Bardzo popularne są filmiki z tańcem do tej samej, konkretnej muzyki albo lipsync do kabaretów i innych ścieżek dźwiękowych.

Stegna nie miała takiej reklamy, jak teraz

Stegna to niezbyt duża wieś w Polsce, znajdująca się na Żuławach Wiślanych, nad Zatoką Gdańską. Położona jest na trasie między Krynicą Morską a Trójmiastem.

W Stegnie co roku zobaczymy Międzynarodowy Festiwal Organowy... Ale umówmy się, wie o tym znikoma liczba ludzi (i nie byłam to ja). Niesamowitym jest to, że w ostatnich dniach o Stegnie dowiedziała się prawie cała Polska.

Jeśli jesteście ciekawi, co można tam zobaczyć, będę waszą przewodniczką. Na pewno pierwszym i najważniejszym punktem wycieczki powinny być szerokie i piaszczyste plaże. Poza tym zobaczymy tu także Bursztynową Komnatę w prywatnym Muzeum Bursztynu, park linowy oraz kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzący z końca XVII wieku.

Po weekendzie całą redakcję geekweeka przenosimy na plażę w Stegnie, skąd serdecznie was pozdrowimy, znad Morza Bałtyckiego...