Kiedy nowy iPhone? 15 Ultra zastąpi wersję Pro Max, a cena zwali z nóg

iPhone 15 Ultra. Czy Apple zaskoczy specyfikacją smartfona?

iPhone 15 Ultra najpewniej otrzymałby wspomniany większy ekran oraz akumulator. Spodziewa się też, że zmiany zaszłyby też w obrębie aparatów. Niektórzy wspominają o wyczekiwanej przez użytkowników opcji nagrywania wideo w 8K, nie wiadomo jednak, czy będzie ona dostępna w najnowszej linii iPhone’ów, a jeśli tak, to w których konkretnie modelach.

iPhone 15 Ultra może mieć nowy czujnik firmy Sony oraz zoom peryskopowy. Spekulacje dotyczą także przedniego aparatu, jaki miałby posiadać dwa obiektywy.

Najnowsze iPhone’y mają otrzymać nowy czip — Bionic A17 — pytanie tylko, czy będzie to dotyczyło wszystkich modeli, czy jedynie tych najlepszych. Ma on być bardziej wydajny niż znany nam już Bionic A16, co powinno przełożyć się też na dłuższą pracę baterii.

Nowe iPhone’y najpewniej będą posiadały złącze USB typu C, nie inaczej byłoby w przypadku iPhone’a 15 Ultra. Spodziewa się również, że smartfon będzie obsługiwał Wi-Fi 6E.

Da się też słyszeć głosy sugerujące, że nowe iPhone’y doczekają się odświeżenia wyglądu. Najczęściej dotyczy to cieńszych ramek, zakrzywionych krawędzi oraz półprzewodowych przycisków wyposażonych w silniki Taptic Engines.