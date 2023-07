Kliknąłem na dziwny link. Jak sprawdzić, czy mam wirus w telefonie?

Spis treści: 01 Wirus w telefonie. Jakie są objawy?

02 Jak sprawdzić i wykryć, czy mam wirus w telefonie?

03 Jak usunąć wirus z telefonu?

Wirus w telefonie. Jakie są objawy?

Objawy, które mogą wskazywać na obecność wirusa w telefonie, to spowolniona prędkość i niska wydajność. Złośliwe oprogramowanie może obciążać zasoby systemowe i procesor, co prowadzi do spowolnienia działania urządzenia. Wirus w telefonie może być również przyczyną nieoczekiwanych restartów, braku dostępu do niektórych aplikacji, a także szybkiego wyczerpywania się baterii.

Trzeba wiedzieć, że nie każdy wirus przejawia swoją obecność. Złośliwe aplikacje mogą działać w ukryciu. W tym czasie wykradają i przesyłają na zewnętrzne serwery wiele informacji zapisanych na telefonie, w tym dane użytkownika, np. dane kont bankowych. Część wirusów to oprogramowanie typu AdWare, które wyświetla reklamy w systemie operacyjnym.

Jak sprawdzić i wykryć, czy mam wirus w telefonie?

Są różne sposoby, aby sprawdzić, czy telefon ma wirusa. Możemy skorzystać z dedykowanego oprogramowania antywirusowego, które dostępne jest w sklepach z aplikacjami. Innym sposobem jest sprawdzenie, czy telefon posiada nieoczekiwane procesy lub aplikacje, które działają w tle i wykorzystują znaczne zasoby systemowe.

Jak sprawdzić, czy mam wirus w telefonie? W tym celu warto także przełączyć telefon w tryb awaryjny. Dzięki temu będzie mógł używać smartfona, jakby został zresetowany do ustawień fabrycznych. To pozwoli zauważyć, czy problem pochodzi od urządzenia, czy od aplikacji, które ostatnio zainstalowałeś.

Zdjęcie Przed przystąpieniem do usuwania wirusów z telefonu, warto upewnić się, jakie aplikacje zostały zainfekowane / AFP

Jak usunąć wirus z telefonu?

Pamiętaj, że wirusy w telefonie są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i prywatności, dlatego ważne jest, aby skutecznie się przed nimi chronić i szybko reagować, jeśli zostaną wykryte.

Najprostszym sposobem na to, jak usunąć wirus z telefonu, jest odinstalowanie złośliwej aplikacji. Najlepiej zrobić to z poziomu trybu awaryjnego. Aby odinstalować szkodliwą aplikację na telefonie z systemem Android:

Przejdź w uruchomionym trybie awaryjnym do zakładki "Ustawienia" .

. Wybierz opcję "Aplikacje" , a następnie "Pobrane aplikacje" .

, a następnie . Odszukaj na liście podejrzanych programów, których nie instalowałeś - np. o nieznanych lub obcojęzycznych nazwach.

Kliknij w przycisk "Odinstaluj".

Kolejną metodą na to, jak pozbyć się wirusa z telefonu, jest przeskanowanie urządzenia oprogramowaniem antywirusowym. Pomogą one wykryć i usunąć wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. Można w tym celu użyć bezpłatnych aplikacji:

360 Security,

Avast Mobile Security,

AVG Antivirus Free,

Malwarebytes Anti-Malware.

Jeśli podejrzewasz, że telefon został zainfekowany i zastosowanie innych metod usuwania nie przyniosło rezultatów, skutecznym rozwiązaniem może być przywrócenie ustawień fabrycznych. Proces ten usuwa wszystkie dane i aplikacje z telefonu, wraz z wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. Jest to najbardziej radykalna metoda, ale jednocześnie najskuteczniejsza w przypadku poważnych infekcji.

Przed przystąpieniem do resetowania telefonu do ustawień fabrycznych pamiętaj, że cała zawartość urządzenia zostanie trwale usunięta. Ważne jest, aby wykonać kopię zapasową wszystkich istotnych danych, takich jak kontakty, wiadomości, zdjęcia i pliki. Możesz skorzystać z usług chmury, karty pamięci lub podłączyć telefon do komputera i przenieść dane w bezpieczne miejsce.

Procedura różni się nieco w zależności od modelu i systemu operacyjnego telefonu, ale zazwyczaj można znaleźć ją w ustawieniach w sekcji "Ogólne" lub "Resetowanie".

