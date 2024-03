Aplikacja mObywatel jest cały czas rozwijana i na ten rok zapowiedziano dla niej bardzo dużo nowości. Są one sukcesywnie wdrażane i okazuje się, że wybrane z nich udaje się dodać szybciej względem planowanego harmonogramu prac. Tak stało się w tym tygodniu, gdy do platformy wprowadzono dwa nowe dokumenty. Kto może z nich skorzystać?

Dwa nowe dokumenty w aplikacji mObywatel

Wspomniane nowe dokumenty zostały zapowiedziane jakiś czas temu. Są to:

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu położonej

Są to zaświadczenia, które osoby mające wyuczone zawody tego typu mogą uzyskać poprzez okręgową izbę pielęgniarek i położnych, gdzie należy uzyskać stosowny wpis do rejestru. Co ciekawe, resort niedawno zapowiedział, że takie dokumenty zostaną wprowadzone do aplikacji mObywatel w przyszłym miesiącu. Tymczasem udało się to zrobić nieco wcześniej, bo obsługa została dodana wraz z aktualizacją platformy, którą udostępniono 28 marca.

Jak dodać PWZ pielęgniarki i położnej w mObywatelu?

Jeśli przysługują wam nowe dokumenty, to w aplikacji mObywatel można dodać ich cyfrowe wersje w bardzo prosty sposób. W tym celu należy wykonać następujące czynności.

1. Uruchamiamy aplikację mObywatel i przechodzimy do sekcji Dokumenty.

2. W nowym oknie dotykamy przycisk Dodaj.

3. Na liście wskazujemy opcję PWZ pielęgniarki i/lub PWZ położnej. Następnie postępujemy zgodnie z krokami proponowanymi przez kreatora.

Zdjęcie Nowe dokumenty w mObywatel to PWZ pielęgniarki i położnej. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Oczywiście bez prawa wykonywania jednego z wyżej wymienionych zawodów poświadczonym odpowiednim wpisem do rejestru w aplikacji mObywatel nie uda się wygenerować nowego dokumentu. Oprogramowanie wyświetli komunikat z informacją w postaci: "Wystąpił błąd. Nie posiadasz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej".

W drodze nowe dokumenty

Wcześniej w tym miesiącu aplikacja mObywatel została wzbogacona w obsługę innych dokumentów, które dedykowane są konkretnym grupom zawodowym. Są to legitymacje radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. W przygotowaniu są także kolejne. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem następujących zaświadczeń:

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Natomiast w planach resortu jest również dodanie:

Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi

Powyższe dwa dokumenty mają obecnie status "zaplanowane". To oznacza, że właściwe prace nad nimi dopiero się rozpoczną i na ich wprowadzenie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.