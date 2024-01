mObywatel zmieni się nie do poznania. Prosty trik na dokumenty

Cyfrowe dokumenty dostępne z poziomu aplikacji mObywatel bardzo ułatwiają nam codzienne życie. Są one pogrupowane w platformie na specjalnym pulpicie. Do niedawna nie można było nimi zarządzać poprzez zmianę wyświetlania, ale w końcu uległo to zmianie, która została wprowadzona wraz z aktualizacją oprogramowania na telefony. Zobaczmy, jak wykorzystać nową funkcję do personalizacji pulpitu.

Jak zmienić kolejność dokumentów w mObywatelu?

Dokumenty na pulpicie mObywatela są wyświetlane w domyślnej kolejności, ale teraz można to zmienić. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

Logujemy się do aplikacji mObywatel. Przechodzimy w aplikacji do sekcji Dokumenty. Dotykamy przycisk Edytuj umieszczony w prawym górnym rogu. Uruchomi się nowy moduł, gdzie następnie można zmienić kolejność dokumentów wyświetlanych na pulpicie. Dokonuje się tego poprzez złapanie elementu i przesunięciu go palcem do góry lub na dół listy. Zatwierdzamy nowy układ dotykając przycisk X.

Zdjęcie Jak zarządzać dokumentami na pulpicie aplikacji mObywatel? To bardzo proste. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Po chwili zobaczymy, że dokumenty w mObywatelu są wyświetlane na pulpicie w zmienionej kolejności. Pamiętajmy również, że w dowolnej chwili można dodać kolejny element oferowany w ramach usług platformy. W tym celu trzeba skorzystać z przycisku Dodaj i następnie wskazać dokument na liście.

mObywatel z nowościami w 2024 roku

Ostatnia aktualizacja platformy mObywatel wprowadziła również (poza opisaną edycją dokumentów na pupicie) także udoskonalenia z zakresu logowania. Na tym nie koniec, bo Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało niedawno kolejne funkcje, które będą wprowadzane do aplikacji w ciągu najbliższych miesięcy. Wybrane z opcji są starsze i wspominał o nich już poprzedni resort, a inne to zupełnie nowe rozwiązania.

Wśród nowości zapowiedzianych na 2024 roku warto wymienić moduł Stłuczka, który pozwoli na szybkie sporządzenie raportu z wydarzenia na drodze. Następnie mamy usługę Moja firma z szybkim dostępem do danych związanych z prowadzoną działalnością. Trwają również prace związane z wprowadzeniem zapowiedzianych wcześniej modułów.