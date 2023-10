Nowe problemy z Android Auto. Bez tej funkcji trudno korzystać z platformy

Android Auto to platforma, z której korzysta z pewnością wielu z nas. Niestety co jakiś czas słyszymy o błędach i problemach z tym oprogramowaniem, które nierzadko bywają bardzo dokuczliwe. Nie inaczej jest tym razem w przypadku buga raportowanego przez użytkowników serwisu Reddit oraz na oficjalnym forum producenta. Czym objawia się nowy problem?

Problemy z Android Auto dotyczą paska nawigacji

Część użytkowników Android Auto raportuje, że na ekranach w samochodach znika pasek nawigacji, który znajduje się w dolnej części ekranu. Gromadzi on ikonki dla aplikacji, gdzie jednym dotknięciem można się pomiędzy nimi w prosty sposób przełączać. Jego zniknięcie powoduje, że staje się to niemożliwe, co utrudnia korzystanie z oprogramowania. W miejscu tego elementu pojawia się czarny pasek bez żadnych kontrolek.

Wspomniany błąd z Androida Auto dotyczący paska nawigacji nie wydaje się być jednak zbyt powszechny. Bug zgłaszany jest tylko przez część użytkowników i na razie nie wiadomo, co jest dokładną przyczyną takiej sytuacji. Na szczęście problem nie sprawia, że z platformy nie można w ogóle korzystać. Dostęp do poszczególnych opcji można uzyskać w inny sposób.

Google obecnie wdraża Android Auto z numerkiem 10.5, ale wygląda na to, że aktualizacja nie rozwiązuje wspomnianego problemu. Część z użytkowników platformy twierdzi, że remedium na błędy istnieje w deinstalacji uaktualnień oprogramowania, co pomaga i pasek wraca na własne miejsce.

Google borykało się z innymi niedogodnościami

To nie pierwszy raz, gdy Android Auto ma jakieś niedogodności. Niedawno Google wprowadziło ważne poprawki obejmujące korzystanie z platformy na ekranie samochodu oraz telefonu. Związane to było m.in. z nawigacją i funkcjonalnością modułu GPS, które były ograniczone. Na szczęście kilka miesięcy temu je zniesiono, co wywołało zadowolenie u wielu użytkowników oprogramowania. Wcześniej zaczęto udostępniać nowy interfejs Androida Auto oparty na projekcie Coolwalk, który wniósł mnóstwo ulepszeń oraz nowości zapowiadanych w platformie od miesięcy.