Spis treści: 01 Co to jest numer IMEI?

02 Jak sprawdzić numer IMEI telefonu?

03 Czy można zablokować numer IMEI?

04 Blokada numeru IMEI - czy jest odwracalna?

Co to jest numer IMEI?

Skrót IMEI można w języku polskim rozwinąć jako Międzynarodowy Identyfikator Sprzętu Elektronicznego. Każde urządzenie mobilne, czyli np. wasz smartfon posiada przypisany mu numer IMEI, który jest niepowtarzalny i niezamienialny. 15-cyfrowy numer nie podlega w żadnym wypadku edycji (jest to zakazane) i pozwala na identyfikację tego konkretnego urządzenia. Można go porównać do numeru VIN w samochodach.

Przy pomocy numeru IMEI można stwierdzić, czy dany telefon pochodzi z legalnego źródła - na przykład podczas zakupu używanego smartfona. Choć teoretycznie numer ten można zmienić, to jest to zakazane i wymaga sporych nakładów pracy oraz specjalnych narzędzi. Jest to zatem skuteczny sposób na identyfikację telefonu, poznania jego pochodzenia jak i odnalezienia po kradzieży.

Jak sprawdzić numer IMEI telefonu?

Aby sprawdzić numer IMEI naszego telefonu, możemy skorzystać z dwóch opcji, obie należą do prostych rozwiązań i nie sprawią nikomu większych problemów. Najbardziej oczywiste jest wejście w ustawienia telefonu, a następnie odnalezienie zakładki "Informacje o urządzeniu" lub podobnej, która zawiera w sobie szczegóły naszego telefonu. To tam powinien znajdować się numer IMEI.

Drugi sposób na sprawdzenie numeru IMEI jest jeszcze prostszy i uniwersalny dla wszystkich telefonów. Na ekranie wpisywania numeru należy użyć kodu *#06#. Po wpisaniu naszym oczom ukaże się zestaw ważnych informacji na temat naszego urządzenia - w tym również rzeczony numer IMEI.

Czy można zablokować numer IMEI?

Zablokowanie numeru IMEI jest jak najbardziej możliwe. Przydaje się w sytuacji kradzieży lub zgubienia telefonu. Zablokowanie IMEI sprawia, że urządzenie, którego dotyczy, nie będzie w stanie korzystać z żadnej sieci. Nie pomoże nawet zamiana karty SIM, a więc jest to skuteczny sposób nie tylko na uniknięcie opłat u operatora (na skutek niechcianych kosztów), jak również na odzyskanie swojego telefonu.

Aby tego dokonać, należy zgłosić się do operatora sieci komórkowej. Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości, formularz zgłoszeniowy dotyczący blokady IMEI i dokument zawierający numer IMEI wskazanego urządzenia. Może to być umowa podpisana z operatorem, choć nie jest to jedyna opcja.

Jeżeli nie jesteśmy klientami danego operatora komórkowego, i tak możemy zgłosić u niego blokadę numeru IMEI - wystarczy, że weźmiemy ze sobą np. paragon lub dowód zakupu telefonu. Ważne, aby pamiętać o dokumencie z poświadczeniem, iż dany telefon, którego dotyczy sprawa, ma ten konkretny numer IMEI. Wówczas zostanie on zablokowany we wszystkich sieciach.

Blokada numeru IMEI - czy jest odwracalna?

Po zablokowaniu numeru IMEI przez operatora istnieje szansa na odzyskanie skradzionego lub zgubionego telefonu. Choć urządzenie z zablokowanym numerem IMEI jest w zasadzie bezużyteczne, to procedura jest odwracalna.

Po ponownym wejściu w posiadanie sprzętu możemy zgłosić chęć odblokowania numeru, ponownie legitymując się i przedstawiając odpowiednie dokumenty poświadczające posiadanie przez nas danego telefonu z przypisanym do niego indywidualnym numerem IMEI.