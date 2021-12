OPPO INNO Day jest corocznym wydarzeniem chińskiej marki, na której prezentuje ona nowości technologiczne oraz wyjaśnia, w jakim kierunku będzie w przyszłości zmierzać. Podczas tegorocznej gali nie zabrakło emocji, gdyż producent pokazał kilka ciekawych gadżetów. Jednym z nich jest OPPO Air Glass.

Same okulary AR nie są żadną nowością. Google już w 2013 roku przedstawiało prototypy pierwszych swoich urządzeń ze wsparciem dla rozszerzonej rzeczywistości. Dwa lata później Google Glass zniknęły z rynku, by ponownie pojawić się w 2019 roku, leczy tylko dla "profesjonalistów". Gigant z Mountain View to nie jedyna firma zainteresowana rozwojem technologii AR. Microsoft również dołożył do tego swoją cegiełkę w postaci dwóch wersji HoloLens. Te urządzenia są zbyt duże i kosztowne, by wejść do powszechnego użytku, lecz firmy technologiczne pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Ostatnio ogłoszono współpracę między Samsungiem a Microsoftem w celu rozwoju technologii AR.





Gdy inne marki eksplorują już narzędzia rozszerzonej rzeczywistości, OPPO nie zamierza pozostawać daleko w tyle. Przedsiębiorstwo opracowuje własną technologię, lecz na razie robi to małymi krokami. Producent stworzył coś, co sam określa jako "okular aR", gdzie "aR" stoi za "assisted Reality". W rzeczywistości jest to urządzenie do rozszerzonej rzeczywistości z mniejszą ilością funkcji. Nie uświadczymy tu hologramów 3D, jak w przypadku HoloLensów. Air Glass jest zaopatrzony w Bluetooth, Wi-Fi, głośnik i mikrofon.

Zdjęcie OPPO Air Glass / Patryk Łobaza / INTERIA.PL

W zamyśle twórców, Air Glass ma by kompaktowy, praktyczny i ogólnodostępny. Okular stworzony został z dwóch szafirowych kryształów i pięciu warstw szkła. Jego waga będzie wynosić zaledwie 30g. Głównym problemem, jaki można było zauważyć podczas prezentacji jest to, że Air Glass jest w rzeczywistości nakładką na okulary. Niestety, urządzenie będzie kompatybilne tylko i wyłącznie ze specjalnymi oprawkami. Oznacza to, że chcąc korzystać z OPPO Air Glass, trzeba będzie dokupić nowe okulary w specjalnych oprawkach, czyli sam zakup urządzenia nie wystarczy, by móc z niego wygodnie korzystać. Na szczęście, okular nie będzie przymocowany na stałe i będziemy mogli go odczepiać od okularów. Urządzenie jest tak zaprojektowane, że będą mogły z niego korzystać osoby z wadą wzroku, jak krótko lub dalekowzroczność.

OPPO Air Glass ma w założeniu ułatwić codzienne czynności i sprawić, że nie będziemy aż tak często sięgać po smartfona. Urządzenie wyświetli datę, godzinę oraz pozwoli na sprawdzenie powiadomień. Co więcej, notyfikacjami będziemy mogli sterować ruchem głowy, dotykiem i głosem. Okular aR będzie w pełni kompatybilny ze smartwatchem i będzie w stanie wyświetlać na bieżąco informacje zbierane przez urządzenie na ręce np. tętno i ciśnienie. Pokaże również trasę na nawigacji. Jednak jedną z najciekawszych funkcji urządzenia jest tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Air Glass będzie wyświetlał wypowiedź osoby, która mówi w innym języku i tłumaczył ją na bieżąco. Koniec z nauką języków obcych?

Dobrą wiadomością jest to, że OPPO Smart Glass SDK będzie otwartym oprogramowaniem, by deweloperzy i użytkownicy mieli dowolność w wykorzystaniu okularu i mogli wyciągnąć z niego maksimum możliwości. Niestety, Air Glass będzie kompatybilny tylko i wyłącznie ze smartfonami i smartwatchami OPPO. Nie będzie możliwości połączenia z urządzeniami innego producenta. Podczas prezentacji nie została zdradzona cena okularu aR. Wiadomo jednak, że pierwsze, limitowane egzemplarze pojawią się już w pierwszym kwartale 2022 roku. Nie ustalono jeszcze, czy OPPO Air Glass pojawi się na rynku poza Państwem Środka. Decyzja najprawdopodobniej zależy od zainteresowania produktem. Nie mogę się jednak pozbyć wrażenia, że choć jest to niesamowicie ciekawy gadżet to jak wiele innych, nigdy nie opuści Chin.