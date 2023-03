Spis treści: 01 Jaki smartfon jest najbardziej wytrzymały?

02 Pancerna Nokia XR20

03 myPhone Hammer Construction. Najlepszy telefon na budowę

04 Telefon pancerny Blackview BV9900 Pro

05 Samsung Galaxy XCover Pro zastąpi nawet terminal płatniczy

06 AGM Glory G1 Pro. Telefon wzmocniony i z kamerą termowizyjną

Jaki smartfon jest najbardziej wytrzymały?

Wytrzymałe telefony dostępne na rynku oferują ekstremalną trwałość, mocną baterię i wiele funkcji przydatnych w trudnych warunkach. Zazwyczaj są pyłoszczelne i wodoodporne, a ich odbudowy są na tyle mocne, by wytrzymać upadek na twardą, metalową powierzchnię.

Pancerne smartfony przetrwają bez zarysowań praktycznie każde uderzenie lub upadek. Dzięki temu świetnie sprawdzą się jako telefony na budowę. Niektóre smartfony z tej listy przeszły nawet rygorystyczne testy wojskowe i spełniają standardy amerykańskiej armii.

Oto 5 polecanych pancernych smartfonów. Wszystkie telefony w tym zestawieniu świetnie sprawdzą się w trudnych warunkach. Warto wybrać ten, którego funkcje odpowiadają konkretnym potrzebom!

Pancerna Nokia XR20

Nokia XR20 to pierwszy pancerny smartfon wprowadzony na rynek pod szyldem Nokii. Za jego produkcję odpowiada HMD Global - fińska firma, która obecnie jest właścicielem tej marki. W przeciwieństwie do innych wytrzymałych telefonów, które wyróżniają się wyglądem, Nokia XR20 przypomina bardziej klasyczny smartfon.

Jednak mimo smukłej sylwetki to urządzenie z powodzeniem poradzi sobie w trudnych warunkach. XR20 ma certyfikaty IP68 i MIL-STD-810. Pierwszy z nich potwierdza wodoszczelność i pyłoszczelność telefonu, a drugi - zgodność z wymogami Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Nokia XR20 / materiały prasowe

Nokia jest pierwszym wzmocnionym telefonem ze szkłem Corning Gorilla Glass Victus, które zapewnia odporność na pęknięcia i zarysowania. Urządzenie jest również wyposażone w czerwony przycisk alarmowy wraz z niemodyfikowalnym przyciskiem Asystenta Google.

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia XR20, jest gwarancja czterech lat aktualizacji zabezpieczeń i trzech lat update'ów systemu operacyjnego. Firma oferuje również bezpłatną roczną wymianę ekranu.

myPhone Hammer Construction. Najlepszy telefon na budowę

myPhone Hammer Construction to wzmocniony smartfon polskiego producenta mPTech, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach. Jest odporny na wodę, pył, uderzenia i wstrząsy, dzięki czemu to świetny telefon dla rolnika lub budowlańca. Model ma również wbudowaną funkcję latarki, która może być przydatna do pracy przy niedostatecznym oświetleniu.

Co ważne, myPhone Hammer Construction jako jeden z nielicznych na rynku jest wyposażony w dalmierz laserowy. Jednak nawet jeśli ten przyrząd nie jest często wykorzystywany, warto rozważyć zakup tego telefonu. Urządzenie wytrzyma 30-minutowe zanurzenie w wodzie na głębokość 1,2 metra, upadek z wysokości 1,8 metra na beton, a także temperatury od -20°C do 55°C.

Telefon pancerny Blackview BV9900 Pro

Choć Blackview BV9900 Pro ma już prawie dwa lata, nadal jest jednym z najczęściej wybieranych pancernych smartfonów. Wyróżnia go przede wszystkim kamera termowizyjna FLIR, która jest rzadkością nawet w nowszych modelach. Oprócz niej telefon wyposażono w szereg standardowych aparatów, w tym jeden z 48 MP.

Zdjęcie Smartfon Blackview. / 123RF/PICSEL

BV9900 Pro pracuje na chipsecie MediaTek Helio G90, wyposażonym w 8 GB pamięci RAM. Dzięki temu telefon działa płynnie i radzi sobie nawet z wieloma zadaniami jednocześnie.

Samsung Galaxy XCover Pro zastąpi nawet terminal płatniczy

Samsung XCover PRO zaprojektowano nie tylko z myślą o pracy w trudnych warunkach, ale także o biznesie. Co to oznacza? Spełnia on normy IP68 i MIL-STD 810G. Może być też przenośnym terminalem płatniczym.

Ten wytrzymały telefon został wyposażony w rozwiązanie mobilnego punktu sprzedaży Samsung POS. Dzięki temu klient może dokonać płatności za usługę, zbliżając swoją kartę do ekranu - zupełnie jak przy klasycznym terminalu.

Zdjęcie Samsung XCover / materiały prasowe

Samsung XCover Pro wyróżnia się też wymienną baterią 4050 mAh - to coraz rzadziej spotykane rozwiązanie we współczesnych smartfonach. Jak to zrobić? Wystarczy zsunąć tylną pokrywę i wymienić wyczerpaną baterię na inną.

AGM Glory G1 Pro. Telefon wzmocniony i z kamerą termowizyjną

AGM Glory G1 Pro to wzmocniony telefon został stworzony do radzenia sobie w ekstremalnych warunkach. Ma doskonałą kamerę termowizyjną 48 MP z niezwykle wysoką rozdzielczością i liczbą klatek na sekundę. Może wytrzymać nawet arktyczne temperatury.

Kluczowe cechy tego modelu obejmują: mrozoodporną baterię, 20-megapikselową kamerę noktowizyjną na podczerwień, potężny głośnik 109 dB, konstrukcję z dwiema latarkami oraz przetestowaną odporność na upadki, kurz i wodę. Nieodzowny element każdej wyprawy na biegun północny!

