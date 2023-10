Plus znów z najszybszym internetem 5G w Polsce. Jest raport

Technologia przesyłu danych 5G powoli staje się standardem w wielu krajach. Także w Polsce operatorzy starają się dostarczyć jak najlepsze rozwiązania, z których mogą korzystać zadowoleni klienci.

Co rozwiązuje 5G?

Jeśli bywacie na koncertach, wydarzeniach sportowych czy innych imprezach masowych, doskonale wiecie, że gdy wszyscy złapią za telefony, z internetu korzystać może jedynie ograniczona liczba urządzeń logująca się do pobliskiego nadajnika. I tu właśnie do gry wkracza sieć 5G, która dzięki swoim możliwościom, daje dostęp do internetu kilkukrotnie większej grupie użytkowników.

Jak się okazuje, to właśnie sieć Plus staje na wysokości zadania i nadal pozostaje liderem w tej konkretnej usłudze.



Zdjęcie Z raportu wynika, że sieć Plus ma wyraźną przewagę nad konkurencją. / Speedtest.pl / materiały prasowe

- Niezmiennie od ponad dwóch lat (włączając III kwartał 2023 roku) najszybszym operatorem dostarczającym 5G był Plus, ze średnią prędkością pobierania 134 Mb/s. W przypadku prędkości wysyłania liderami byli Play i Orange (ok. 27 Mb/s), a dla opóźnień/pingu Play (25 ms) - czytamy w najnowszym raporcie opublikowanym w serwisie SpeedTest.pl.

Także w szerszym ujęciu Plus okazuje się być najlepszą siecią: - Ranking mobilny bazuje na około 973 tys. pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Android i w aplikacji dla iOS. To trzeci kwartał z rzędu, kiedy Plus jest liderem rankingu mobilnego. Średnia prędkości pobierania tego operatora w III kwartale wyniosła prawie 50 Mb/s i była o blisko 4 Mb/s wyższa od kolejnego w rankingu T-Mobile. Przewagę nad innymi operatorami daje Plusowi rosnący udział testów 5G, ze średnimi prędkościami na poziomie 134 Mb/s - wyliczają autorzy raportu.

W połowie czerwca 2023 roku Plus uruchomił nowość w swojej ofercie. To 5G Ultra. Dzięki agregacji trzech pasm - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) - internet mobilny w Plusie stał się jeszcze szybszy.

5G Ultra jest bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa, którzy przebywają w zasięgu i mają kompatybilne urządzenie. Stopniowe upowszechnienie 5G Ultra wśród klientów powinno przełożyć się na dalszy wzrost średnich prędkości internetu mobilnego w sieci Plusa.