Połączono bez internetu. Co robić, gdy jest Wi-Fi, a telefon nie ma sieci?

Mobile

Telefon łączy się z siecią bezprzewodową Wi-Fi, ale nie ma dostępu do internetu. To problem, który zdarza się dość często wielu z nas i może irytować. Co to znaczy „połączono bez internetu” i co robić w sytuacji, gdy internet nie działa?

Zdjęcie Jest Wi-Fi, nie ma sieci. Co oznacza połączono bez internetu? / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL