Polskie Muzeum Apple właśnie się otwiera z nową kolekcją dla zwiedzających!

W Warszawie, a dokładniej w Fabryce Norblina otworzyło się ostatnio Apple Muzeum Polska. W weekend 22-23 października właściciela zapraszają na obejrzenie nowej aranżacji. Z tego, co udało nam się ustalić, przygotowane są specjalne promocje na bilety, a także gadżety, które można zakupić w muzeum.

Jak wiadomo, zazwyczaj jest tak, że pomysł na coś specjalnego kiełkuje długo. Tak też było i w tym przypadku, a idea ta rodziła się u Pana Jacka Łupiny. Zebrał on kolekcję sprzętów Apple, która liczy przeszło 1600 eksponatów. Liczba ta robi wrażenie.

Reklama

W obiekcie wszyscy fani marki Apple mogą obejrzeć sprzęty i technologie, które rozwijały się przez wiele lat. Oczywiście jest to także miejsce dla tych, którzy dopiero chcą poznać historię technologicznego giganta z Cupertino, ponieważ wystawa to także okazja do prześledzenia dziejów Apple.

Zdjęcie Apple Muzeum Polska w Warszawie / Apple Muzeum Polska / materiały prasowe

Bogata kolekcja sprzętów Apple w Apple Muzeum Polska

Perełką kolekcji zaprezentowanej w muzeum jest bez wątpienia replika komputera Apple-1. Pan Jacek wraz z grupą wolontariuszy wykonał to urządzenie, a wszystko zostało sygnowane podpisem współzałożyciela firmy Apple, czyli Steve’a Wozniaka. Kolekcja to także sprzęty, które nie mogą pochwalić się sukcesem, a także prototypy, które okazały się wielką klapą.

Zdjęcie Apple Muzeum Polska w Warszawie / Apple Muzeum Polska / materiały prasowe

Przychodzący do muzeum rodzice z dziećmi mogą być spokojni - najmłodszych zapraszamy do pokoju gier, w którym znaleźć można zarówno w nowsze, jak i gry vintage. Dodatkowo, w muzeum przewidziane są cykliczne wystawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz instalacje interaktywne. Już od połowy października zapraszamy do oglądania wystawy czasowej o początkach internetu w Polsce i na świecie. -czytamy w zaproszeniu od właścicieli.

Nikogo nie powinno dziwić, że skoro idziemy do muzeum Apple, to mamy możliwość zwiedzania go z pomocą aplikacji. Specjalna apka przeprowadzi nas przez wszystkie lata działalności firmy, a także opowie o najcenniejszych eksponatach. Muzeum jest otwarte w ten weekend i warto poświęcić parę godzin na zobaczenie tej niesamowitej kolekcji. Apple Muzeum Polska mieści się w warszawskiej Fabryce Norblina.