Odbyła się już oficjalna premiera Redmi Note 11. W tym roku konsumenci mogą liczyć aż na cztery opcje. Xiaomi proponuje Redmi Note 11, Redmi Note 11s, Redmi Note 11 Pro i wersję z modułem 5G. Wygląda na to, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Flagowe aparaty w tanich Redmi

Dwa urządzenia Pro mogą stać się najbardziej atrakcyjnymi smartfonami tego roku pod względem ceny i wydajności. Zastosowana w nich została flagowa matryca Samsung HM2 o rozdzielczości 108 MP. Ten sam sensor znajdziemy również w Note 11s (wersja standardowa korzysta z matrycy 50 MP). Główny aparat wykorzystuje technologię łączenia pikseli 9-in-1 oraz podwójne natywne ISO. We wszystkich modelach użyto dodatkowo obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP z kątem widzenia 118 stopni i kamerę makro 2 MP.

Odświeżanie ekranu 120 Hz w niskiej cenie

Flagowy aparat to nie wszystko, na czym skupiło się Xiaomi w procesie tworzenia serii Redmi Note 11. Dwa warianty Pro został zaopatrzone w wysokiej jakości 6,67 calowy wyświetlacz FHD+ ze wsparciem dla częstotliwości odświeżania 120 Hz i próbkowaniem dotykowym na poziomie 300 Hz, co zdecydowanie zapewni komfort korzystania z tych urządzeń. W przypadku Note 11s i Note 11 konsumenci będą musieli zadowolić się odświeżaniem ekranu 90 Hz, jest to i tak więcej niż w najnowszym iPhonie 13. Dodatkowo, telefon będzie mniejszy niż w warianty Pro, przekątna ekranu wynosi tu 6,43 cala.

Wydajność według Redmi

Topowy Redmi Note 11 Pro 5G jest napędzany przez zaawansowany, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 695 z doskonałą wydajność, dzięki częstotliwości taktowania do 2,2 GHz. W przypadku Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11s konsumenci mogą liczyć na chipset Helio G96 stworzony przez zyskującą na popularności firmę MediaTek. Natomiast Redmi Note 11 jest wyposażony w procesor Snapdragon 680, zbudowany przy użyciu procesu technologicznego 6 nm.

Redmi Note 11 - cena

Niestety, producent nie podał informacji, w jakich cenach pojawią się urządzenia w Polsce. Wiemy natomiast, że ceny Redmi Note 11 Pro 5G zaczynają się od 329 dolarów (prawie 1350 zł) w zależności od wybranego wariantu może ta kwota wzrosnąć. Rekomendowana cena za Redmi Note 11 Pro wynosi minimum 299 dolarów (ponad 1200 zł). Ceny Redmi Note 11s zaczynają się od 249 dolarów (nieco ponad 1000 zł), a w przypadku Redmi Note 11 trzeba będzie zapłacić minimum 179 dolarów (około 730 zł). Podane ceny mogą się oczywiście różnić w zależności regionu i wariantu pamięciowego.