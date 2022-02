Realme już jakiś czas temu zapowiedziało, że 16 lutego oficjalnie zaprezentuje swoje nowe smartfony. Tym razem zobaczymy Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus i Realme 9i. Można było się domyślać, że wymienione urządzenia są ze średniej półki cenowej, lecz teraz mamy tego potwierdzenie. Do sieci wyciekły europejskie ceny tych modeli.

Realme 9 Pro, 9 Pro Plus i 9i - europejskie ceny

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom, to najtańszym modelem z tych trzech będzie Realme 9i. Urządzenie do Europy trafi w dwóch różnych konfiguracjach. Za 4GB + 64GB przyjdzie nam zapłacić 219 euro (około 1000 zł), z kolei wariant 4GB + 128GB to wydatek rzędu 239 euro (1085 zł). Urządzenie zostanie udostępnione w dwóch kolorach. Będą to Prism Black i Prism Blue.

Realme 9 Pro jest już nieco mocniejszy, lecz również droższy niż 9i. W tym przypadku również możemy spodziewać się dwóch wariantów, lecz tym razem różnice pojawią się w ilości pamięci RAM. Za wersję 6GB + 128GB zapłacimy 319 euro (1450 zł). Z kolei wariant 8GB + 128GB będzie kosztował 349 euro (1585 zł). W przypadku Realme 9 Pro w ofercie znajdą się już trzy opcje kolorystyczne. Będą to Midnight Black, Sunrise Blue i Aurora Green.

Najdroższym i najwydajniejszym modelem z serii z pewnością jest Realme 9 Pro Plus. W tym przypadku za urządzenie z konfiguracją 8GB + 128GB zapłacimy 379 euro (1720 zł). Najdroższy wariant, czyli 8GB + 256GB to koszt 399 euro (1810 zł). Dostaniemy tu taki sam wachlarz kolorów jak w przypadku Realme 9 Pro.

Realme 9 Pro Plus - za co aż tyle przyjdzie zapłacić?

Z tymi cenami urządzenia Realme pozycjonują się w górnej sferze średniaków. W przypadku 9 Pro Plus mamy do czynienia z wyświetlaczem AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz i rozdzielczością FHD+. Chińczycy postawili na chipset MediaTek Dimensity 920 oraz baterię o pojemności 4500 mAh. Urządzenie będzie wspierać szybkie ładowanie do 60W. Producent chwali się, że w przypadku modelu 9 Pro Plus wykorzystał flagową matrycę Sony IMX766, 1/1,56″ o rozdzielczości 50 MP. Jest ona doskonale znana z takich modeli jak Xiaomi 12 i Oppo Reno 6 Pro.