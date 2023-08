Realme GT5 z datą premiery. Co wiemy o flagowcu?

Realme szykuje się do premiery kolejnego flagowca, którym jest model GT5. Firma już wcześniej potwierdziła, że jego debiut odbędzie się później w tym miesiącu. Teraz została podana dokładna data premiery. Tą jest 28 sierpnia. Pamiętajmy jednak, że ten termin dotyczy chińskiego rynku, a nie Europy. My na dostępność tego telefonu poczekamy dłużej.

Specyfikacja Realme GT5 znana

Realme GT5 był w ciągu ostatnich kilku tygodni obiektem całego mnóstwa przecieków. Do tego stopnia, że o tym telefonie wiadomo już naprawdę sporo. Sam producent na razie potwierdził tylko procesor mający znaleźć się pod obudową. Tym chipem jest Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który znamy m.in. z serii Samsung Galaxy S23.

Następnie mamy około 6,7-calowy ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K, który będzie w stanie wyświetlać obraz w zakresie do 144 Hz. Aparat fotograficzny telefonu jest potrójny. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z czujnikiem 8 MP oraz do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat umożliwi robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Zdjęcie Prototyp Realme GT5 / Weibo / materiał zewnętrzny

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Realme GT5 to smartfon, który wśród innych modeli dostępnych na rynku ma wyróżniać się przede wszystkim bardzo szybkim ładowaniem baterii o mocy aż 240 W. Akumulator o pojemności 4600 mAh dzięki temu ma naładować się w mniej niż 10 minut. Do sprzedaży trafi także inny wariant z baterią 5200 mAh i wolniejszą ładowarką o mocy 150 W. Producent twierdzi, że technologia jest odpowiednio dopracowana oraz bezpieczna.

Smartfon Realme GT5 ma ponadto otrzymać czytnik linii papilarnych oraz stereofoniczne głośniki. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką producenta Realme UI 4.0. Premiera w Chinach odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 14:00 lokalnego czasu. Na razie nie wiadomo nic o dostępność telefonu na innych rynkach. Możliwe, że pewne informacje na ten temat zostaną podane w trakcie berlińskich targów IFA 2023, które potrwają od 1 do 5 września.