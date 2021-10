Xiaomi w tym roku wyczerpało już swój limit flagowców. Jednak nie tylko smartfony z najwyższej półki mają znaczenie dla konsumentów. Wielu z nich woli zainwestować nieco mniejszą kwotę w bardziej budżetowe modele. Xiaomi jest wiodącą marką, która rozpoczęła generację "taniego chińczyka" na rynku smartfonów. Swego czasu, by dostać urządzenie Samsunga o zbliżonych parametrach, trzeba było dopłacić nawet kilkaset złotych. Dziś te różnice cenowe coraz bardziej się zacierają, lecz smartfony Xiaomi nadal są popularne wśród konsumentów. Wszystko wskazuje na to, że chiński producent szykuje się do kolejnej premiery.

Reklama

Wiceprezydent Xiaomi i generalny menedżer Redmi, Lu Weibing udostępnił na platformie Weibo zdjęcie Redmi Note 10 z podpisem: "ten miesiąc znowu był bardzo pracowity". Sugeruje to, że prace nad nowym smartfonem i jego premierą są w bardzo zaawansowanym stadium. Możliwe jest, że data premiery zostanie ogłoszona jeszcze w tym miesiącu. Samo wydarzenie raczej nie odbędzie się już w październiku. Bardziej realny wydaje się być w tym przypadku listopad.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, ze Xiaomi Redmi Note 11 będzie zasilany baterią 5000 mAh, którą będzie można naładować z mocą do 33W. Chińskie przedsiębiorstwo co prawda wspiera już rekordowe 120W, jednak nie ma co liczyć na takie rozwiązanie przy modelach ze średniej półki. Można się spodziewa konfiguracji 4 GB RAM i 64 GB lub więcej pamięci wbudowanej. Xiaomi najprawdopodobniej zastosuje ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85.